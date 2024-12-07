Эксперт: Отказывая всему миру в приеме «старых» купюр, банки хотят себя обезопасить

В приеме долларов старого образца и других «старых» купюр отказывают гражданам по всему миру, а не только россиянам. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что некоторые российские банки тоже отказываются принимать купюры старого образца.

По мнению эксперта, таким образом банки пытаются себя обезопасить в долгосрочной перспективе, чтобы «в случае чего иметь более свежие купюры».

Спикер заверил, что никто не пытается ущемить россиян, отказывая им в приеме старых валют. С такой проблемой столкнулись по всему миру, отметил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в обменниках Стамбула с 25 ноября перестали принимать американскую валюту старого образца номиналом 50 и 100 долларов. Так, журналист «Татар-информа» попытался обменять 100 долларов 2006 года, купленных в одном из банков Казани, но в приеме купюры отказали сразу в нескольких точках в районе Гранд Базара и Эминёню.

Обменять доллары получилось только в одном пункте с дисконтом 3%.

Проблем с обменом более мелких купюр не было.