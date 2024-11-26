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Экономика 26 ноября 2024 19:48

В Стамбуле перестали принимать старые 50 и 100-долларовые купюры

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В Стамбуле перестали принимать старые 50 и 100-долларовые купюры
Фото: © «Татар-информ»

В обменниках Стамбула со вчерашнего дня перестали принимать американскую валюту старого образца номиналом 50 и 100 долларов.

Корреспондент «Татар-информа» попытался обменять 100 долларов 2006 года, купленных в одном из банков Казани. В нескольких точках в районе Гранд Базара и Эминёню купюру отказались принять. Сотрудники сообщили, что обмен старых банкнот прекращен со вчерашнего дня.

Обменять доллары получилось только в одном пункте с дисконтом 3%.

Проблем с обменом более мелких купюр нет.

#доллар #Турция #валюта
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