Эксперт: «Омикрон» может попасть в организм человека через глаза

Обнаружена связь между конъюнктивитом и омикрон-штаммом коронавируса. О том, что инфекция может проникать в организм человека через глаза, рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели „дельтой“ в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно „омикрон“», — заметил он в беседе с ТАСС.

Одним из симптомов нового штамма коронавируса является конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза, сопровождаемый головными болями и насморком, добавил он.

Тем не менее, считает специалист, симптомы «дельты» и «омикрона» до сих пор недостаточно изучены.

Ранее исследователи из Бангладеша пришли к выводу, что насморк наблюдается у более чем 70% пациентов с «омикроном».