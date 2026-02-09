Эксперт оценила итоги 2025 года для ипотечного рынка Татарстана

В 2025 году активность на ипотечном рынке Татарстана существенно снизилась, следует из статистики Центробанка.

За год в республике выдали 33,8 тыс. ипотечных кредитов, что меньше показателей предыдущих лет. Для сравнения: в 2024 году жители РТ оформили 47,7 тыс. ипотек, а самым результативным за последние семь лет стал 2023 год – 74,6 тыс. кредитов.

«Статистика действительно выглядит сурово, объем выдачи ипотек в Татарстане по итогам 2025 года уменьшился. Количество сделок сократилось. Для сравнения: это сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года, но с поправкой на то, что цены на квадратный метр за это время выросли в 2–2,5 раза», – подтвердила в разговоре с «Татар-информом» руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова.

В декабре в Татарстане выдали 6,2 тыс. ипотечных кредитов, что более чем в два раза превышает показатель декабря 2024 года. Рекорд последних семи лет был поставлен в декабре 2020 года, когда татарстанцы взяли 8,3 тыс. кредитов.

«Рынок выжил. Весь 2025 год прошел под знаком сверхвысокой ключевой ставки. Рыночная ипотека под 20% и выше фактически стала заградительной. Люди брали ее только в исключительных случаях: небольшие суммы на короткий срок или при срочном разъезде», – отметила Булатова.

По ее словам, Татарстан, будучи одним из лидеров по вводу жилья, столкнулся с затовариванием рынка. Застройщики были вынуждены переходить от «гонки за объемами» к гибким инструментам: рассрочкам, траншевым ипотекам и субсидированию ставок за свой счет.

Подробнее о том, как рынок адаптировался к высоким ставкам и что будет с ним дальше, читайте в материале «Рынок „сдулся“, но не рухнул: что происходит с ипотекой в Татарстане».