Эксперт оценил влияние «эффекта Долиной» на рынок вторичного жилья

Резонансные истории, аналогичные делу с Ларисой Долиной, начинают оказывать влияние на рынок вторичного жилья. При сохраняющемся интересе со стороны покупателей процесс заключения сделок усложнился, а решения о покупке все чаще откладывают. Об этом «Татар-информу» рассказала президент Гильдии риелторов Татарстана, руководитель агентства недвижимости «Татнед» Анастасия Голяшева.

Напомним, в 2024 году певица Лариса Долина продала квартиру в столичном районе Хамовники за 112 млн рублей. Позже она заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым передала полученные средства. Покупательница – предпринимательница Полина Лурье – узнала о возникших проблемах только при попытке заселения, столкнувшись с отказом продавца освободить жилье. Весной этого года суд признал сделку недействительной, в результате чего Лурье потеряла и квартиру, и уплаченные за нее деньги.

«Выявить истинность волеизъявления практически невозможно, мошенники постоянно совершенствуются, и легенды у "заколдованных" продавцов становятся все реальнее: ищут "встречку" (одновременная продажа своей недвижимости и покупка другой, – прим. Т-и), вносят задатки, подключают семью. На сегодняшний день стало реально сложно возрастным продавцам, даже если они реально хотят продать квартиру. Сложившуюся в интернете репутацию сложно опровергнуть», – поделилась Голяшева.

По словам эксперта, происходящее на вторичном рынке Казани развивается по нарастающей: отсутствие базовых гарантий для покупателей повышает риски сделок, при этом действующие механизмы защиты не обеспечивают полной безопасности. В этих условиях покупателю приходится не только проявлять осмотрительность, но и разбираться в возможных мошеннических схемах. Такая ситуация, по ее мнению, может привести к постепенному снижению спроса, а до позиции Верховного суда сложно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

«Если вы решились покупать вторичное жилье, важно заранее позаботиться о безопасности сделки: проверить, является ли квартира единственным жильем продавца, при работе с пожилым собственником провести его освидетельствование, использовать надежные сервисы для расчетов. Также необходимо застраховать титул, убедиться в правдивости легенды продажи – уточнить информацию у родственников и соседей – и, наконец, строго соблюдать все условия добросовестности», – подытожила она.

