Эксперт оценил сроки восстановления спроса на поездки в ОАЭ

Восстановление спроса на поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке может занять от одного до шести месяцев. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

«По Эмиратам организованные продажи фактически приостановлены – туроператоры работают в рамках рекомендаций МИДа и Минэкономразвития РФ и это направление не продают в составе турпакетов. Авиарейсы при этом выполняются, но это уже самостоятельные поездки. Если направление откроется, восстановление может начаться достаточно быстро, в течение одного-двух месяцев. Но выход на прежние объемы займет больше времени – ориентировочно от трех до шести месяцев. В текущих условиях до конца года рассчитывать на это направление в полном объеме не приходится», – отметил он.

По оценке эксперта, ситуация на Ближнем Востоке оказала влияние на структуру спроса, однако глобальных изменений в распределении зарубежных направлений не произошло. Лидером по-прежнему остается Турция, которая, по прогнозам, может принять свыше 7 млн российских туристов. На втором месте находится Египет, сохраняющий стабильный спрос. За третью позицию конкурируют Вьетнам, Таиланд и Китай, при этом наибольшие шансы выйти в лидеры, по оценке Ромашкина, у Таиланда.

Также отмечается, что зарубежные поездки в среднем стали немного доступнее – примерно на 5–6% по сравнению с прошлым годом на фоне изменений курса рубля.

