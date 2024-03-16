Эксперт объяснил высокую явку на выборах Президента России

Голосование на выборах Президента России по всей стране проходит спокойно и с хорошей явкой. Об этом заявил журналистам эксперт Независимого общественного мониторинга, член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус “За Чистые Выборы”», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

«Мы много рассуждали, почему такая высокая явка. В первый день голосования народ увидел, какие низкопробные, злобные провокации пытаются делать спецслужбы западных стран. Попытки испортить бюллетени какими-то красками – это настолько мерзко. Сломать и обмануть нас не удалось, и вот решили нагадить. Но народ объединился, и Россия сосредоточилась на выборах», – сказал спикер по видеосвязи.

По его мнению, «низкие приемы», которые применяют провокаторы, находятся за гранью добра и зла, и люди это видят. Лукаш убежден, что это один из ключевых факторов высокой явки на выборах.

«Люди увидели, что их хотят остановить в движении к выбору. А россияне, когда видят, что под угрозой его страна, как только он распознает угрозу, становится непобедим. Вот сейчас идет такой процесс», – заключил он.

По данным ЦИК РФ на 13.32 по московскому времени, общая очная явка на выборах Президента России составила 40,05%, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).