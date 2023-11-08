Эксперт объяснил, почему Зеленский не хочет проводить президентские выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла проводить президентские выборы до окончания войны с Россией. Военный эксперт и историк Юрий Кнутов объяснил корреспонденту «Татар-информа» с чем связано такое заявление.

«Зеленский чувствует опасность своего свержения. На второй срок его могут не избрать. Еще и на Западе к нему падает интерес. Поэтому Зеленский пытается под любым предлогом не проводить выборы», – комментирует Кнутов.

Помимо этого, Зеленский разругался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пользуется поддержкой ряда властных структур в НАТО и США. Поводом для ссоры стало скандальное интервью Залужного изданию The Economist. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».