HIMARS и интриги в Киеве: что значит атака ВСУ по ДНР и ссора Зеленского с Залужным

Шесть человек погибли и около тридцати ранены в результате массового обстрела Донецка американскими ракетами HIMARS

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Последствия теракта ВСУ против Донецка

По предварительным данным, шесть человек погибли и около тридцати ранены в результате массового обстрела Донецка американскими ракетами HIMARS. Украина продолжает жестокую практику атак на мирное население и гражданские объекты, чтобы отвлечь свое население и западных «спонсоров» от провала «контрнаступа».

Среди жертв – врачи скорой помощи и пассажиры микроавтобуса, которые попали под массированный обстрел киевского режима. ВСУ выпустили по мирному населению 10 ракет и два кассетных боеприпаса.

Кроме того, украинский удар привел к серьезным разрушениям. Так или иначе повреждены 15 домов и 8 объектов инфраструктуры, среди которых историческое здание, в котором располагалось управление труда и социальной защиты населения ДНР.

Почему американские HIMARS попали в цель?

В последнее время российское командование регулярно докладывает о сбитых самолетах противника, обезвреженных ракетах и БПЛА. Военный эксперт и историк Юрий Кнутов объяснил «Татар-информу», почему удар по Донецку все же достиг цели.

«У них есть спутники американские, есть информация, поступающая с самолетов. То есть они отслеживают перемещение зенитно-ракетных комплексов. И используют информацию для совершения террористического акта», – говорит эксперт.

Украина продолжает жестокую практику атак на мирное население и гражданские объекты Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

С какой целью Россия собирает заседание Совбеза ООН? Ведь очевидно, что РФ не нужно разрешение этой организации на тот или иной ответ киевскому режиму.

«Это необходимо для осуждения действий киевского режима. Основная задача здесь – привлечь внимание других стран мира к урону от террористических акций. Конечно, страны Запада в последнее время закрывают глаза на подобные вещи, но те же страны Глобального Юга пересмотрят свою позицию в отношении Запада», – считает Кнутов.

В чем заключается «ответка» России?

А что касается военного ответа, то эксперт считает, что ВС РФ должны отвечать ударами по военным целям на террористические выпады киевского режима. А именно – по складам с ракетами, а также местам базирования личного состава. Таким мнением с «Татар-информом» поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«По гражданским объектам не бьем, вне зависимости от того, обстреливает нас Украина или нет. Понятие “ответки” у нас совершенно иное, она не носит конкретизированный характер, то есть это вам за это, это – за другое. У нас идет методичная работа, которая обескровливает, ломает украинскую армию, ее моральный дух, лишает ее возможности сопротивляться», – считает эксперт.

«То есть такая месть: они бьют по мирным, а мы по военным. Я полагаю, что удары по военным целям должны нарастать», – продолжил его мысль Кнутов.

На самом деле, Украина уже не первый раз устраивает бессмысленные с военной точки зрения атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Видимо, Владимиру Зеленскому попросту приспичило отвлечь внимание Запада от последних событий как на фронтах, так в и тылу самой Украины.

Зеленский твердо заявил, что не видит смысла в проведении президентских выборов на Украине до окончания «войны с Россией» Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Почему Зеленский говорит «нет» США и затевает «войнушку» против Залужного

Про провал распиаренного контрнаступления мы уже писали не раз, как и многие СМИ по всему миру, включая западные, которые по идее «должны» Киеву вечную инфоподдержку. Сегодня речь о другом. Действующий руководитель киевского режима посмел отказать США, за счет которых и пытается противостоять России на фронтах СВО. Бывший комик Зеленский твердо заявил, что не видит смысла в проведении президентских выборов на Украине, на которых настаивают американцы, до окончания «войны с Россией». Многие слышат в этом – «до конца его дней».

«Зеленский чувствует опасность своего свержения. На второй срок его могут не избрать. Еще и на Западе к нему падает интерес. Поэтому Зеленский пытается под любым предлогом не проводить выборы», – объясняет Кнутов.

Помимо этого, Зеленский разругался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пользуется поддержкой ряда властных структур в НАТО и США. Поводом для этого стало скандальное интервью Залужного изданию The Economist, в котором Залужный практически признал провал «контрнаступа» и зашедшие в тупик военные действия с Россией.

«Зеленский, благодаря этому событию, начнет некую кадровую чистку. Это может привести не к улучшению, а к ухудшению и так тупиковых дел украинской армии, которая обескровлена, истощена и деморализована. То что происходит между Залужным и Зеленским – это внутренние дела Украины, этот проект трещит по швам и уже не финансируется такими большими суммами, как раньше», – считает Леонков.

Монтаж или нет? О наболевшем «фейке» Украины

Многие политологи считают именно Залужного возможным преемником Зеленского, вернее, главным соперником бывшего актера за кресло президента Украины. В этом плане их заочный конфликт расцветает новыми красками. А тут еще показательный штрих в общей картине в виде смерти «правой руки» Залужного – Геннадия Частякова.

Последний подорвался в своем доме на гранате в собственный день рождения. По официальной версии – здесь речь идет о неосторожном использовании оружия в быту. И заключительный нюанс. В последние дни по Украине гуляет видео, на котором Залужный якобы призывает к свержению Владимира Зеленского.

Зеленский разругался с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который пользуется поддержкой ряда властных структур в НАТО и США Фото: © President.gov.ua, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Как я и говорил, все средства массовой информации на Украине принадлежат Зеленскому. Было предсказуемо, что они назовут мое обращение дипфейком и российской пропагандой. Поймите, нас было пятьдесят миллионов, сейчас нас осталось меньше двадцати. Если мы не остановим Зеленского, тогда он отправит на убой всех украинцев», – говорит якобы Залужный.

Также он приказывает военнослужащим немедленно покинуть зону боевых действий и взять власть в городах под контроль военных. Официальная версия про данное видео заключается в том, что это «фейки». Эксперты согласны.

«Думаю, это монтаж. СБУ могла пойти на такой шаг, чтобы дискредитировать Залужного. И таким образом создать предпосылки для его увольнения и уголовного дела. Киевский режим находится в сложной ситуации. Ни один полководец Украины еще не смог проявить себя так, как Залужный. Если его уберут, то для РФ это будет плюсом. В руководстве Украины назрел серьезный конфликт, который не приведет к успехам на фронте», – считает Кнутов.

Интерес Запада смещается на Ближний Восток

Мы тоже склоняемся к такому варианту, что «выступление» Залужного – фейк. Однако подобные «вбросы» на ровном месте не делаются. Очевидно, что у Зеленского и Залужного все очень «криво». И уже давно.

Все это происходит на фоне смещения интересов США и НАТО на Ближний Восток, где разгорается конфликт в секторе Газа. А в американских конгрессе и сенате так и не могут прийти к консенсусу по объемам военной помощи Киеву. Зеленский же не придумал ничего лучше, чем террористические удары по мирному населению российских городов. Жаль, что жертвами такой «политики» становятся простые люди.

«Эти военно-политические разборки Украины стали следствием искалеченной психики киевского режима. Они, с одной стороны, никак не влияют на боевые действия, но становятся причиной бед и несчастья для простых людей», – заключает Леонков.