Эксперт объяснил, почему рубль ослаб по отношению к доллару

В декабре спрос на валюту очень высокий, поэтому рубль «слабеет» по отношению к доллару и евро. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, пишет «Газета.Ru».

Собеседник объяснил, что на курс рубля повлияла и «сезонность». Дело в том, что под конец года повышаются траты бюджета, а также вырастает активность среди потребителей. Эти два фактора провоцируют спрос на иностранную валюту.

Спикер добавил, что рубль по-прежнему поддерживает жесткая монетарная политика Центробанка. Она направлена на понижение потребительской и деловой активности. Вместе с усиленными мерами валютного контроля это ограничивает потенциал обесценивания рубля на среднесрочном горизонте, добавил Бабин.

Напомним, ранее «Татар-Информ» писал, что курс евро на Мосбирже поднялся до 100 рублей.