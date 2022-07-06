Эксперт объяснил, почему повышаются тарифы на водоотведение в Татарстане

Затопленные подвалы в многоквартирных домах в Татарстане стали одной из причин повышения тарифов на водоотведение в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Сейчас идет повышение тарифов на водоотведение. Нужно ремонтировать коллекторы и уличные сети. Есть примеры, когда периодически затапливаются подвалы домов, мы получаем много таких жалоб», – отметил спикер.

По его словам, износ сетей водоотведения в Татарстане сейчас порядка 50%. Порой нуждаются в ремонте целые улицы. Затопление происходит из-за того, что коллекторы не справляются и вся вода уходит в подвал.

«Решение о повышение тарифа было принято для того, чтобы срочно модернизировать эти сети. Пока это не сделано, всегда будут обращения по данной тематике», – добавил Романов.

Ранее глава Госкомитета по тарифам РТ Алескандр Груничев пояснил, что повышение тарифа на водоотведение в Татарстане также связано с расходами на эксплуатацию новых очистных сооружений.