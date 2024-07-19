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Эксперт объяснил, почему нельзя чрезмерно поднимать ключевую ставку в России
Нельзя чрезмерно завышать ключевую ставку в России для того, чтобы обеспечить снижение цен. Такое мнение «Татар-информу» высказал начальник аналитического управления из компании Банк БКФ Максим Осадчий.
«Поставь ставку в 30-40%, и точно цены пойдут вниз. Но это приведет к коллапсу долгового рынка, к массовым дефолтам, к невозможности рефинансирования долгов. Будет тогда долговой кризис», — объяснил логику Центробанка Осадчий.
Совет директоров Центробанка соберется 26 июля на очередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении ключевой ставки. С декабря 2023 года она не менялась и составляет 16%.
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