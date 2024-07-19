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Эксперт о повышении ключевой ставки: Центробанк будет выбирать между 17 и 18%
Совет директоров Центробанка соберется 26 июля на очередное заседание, на котором, скорее всего, повысит ключевую ставку либо до 17%, либо до 18%. Такое мнение высказала «Татар-информу» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Полагаем, что Центробанк будет выбирать прежде всего между вариантами 17% и 18% (возможен еще промежуточный вариант повышения ставки на 150 б.п.). На данный момент представляется наиболее вероятным, что повысит ключевую ставку до 18% и существенно повысит прогноз по средней ключевой ставки на среднесрочный прогнозный период», — считает эксперт.
Сейчас ключевая ставка в России – 16%. На прошлом заседании, 7 июня, Банк России принял решение сохранить ее на этом уровне. Но в Центробанке не исключили, что ставка все-таки будет повышена на заседании совета директоров 26 июля.
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