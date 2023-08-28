Эксперт: Объединение БРИКС отвечает стратегическим интересам нашей страны

Насколько важно развитие сотрудничества России со странами БРИКС, может ли развитие торговых связей со странами БРИКС помочь нашей стране устранить влияние санкций со стороны западных стран, развивается ли сотрудничество с БРИКС в вашем регионе – на эти и другие вопросы в рамках «Экспертного клуба» ответили спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отмечает, что «развитие сотрудничества со странами БРИКС – краеугольный камень внешней политики России». «Объединение БРИКС отвечает стратегическим интересам как нашей страны, так и входящих в него государств. Эти страны нацелены на взаимовыгодное сотрудничество с нами на принципах взаимного доверия, уважения суверенитета и национальных интересов друг друга», – поясняет эксперт.

«Уже сейчас в Казани полным ходом идет подготовка к проведению предстоящего саммита. По поручению Рустама Минниханова (Раиса Татарстана – прим. Т-и) рабочая группа регулярно проводит организационные совещания. Подготовку инфраструктуры контролирует лично Раис Татарстана. Нет никаких сомнений, что саммит БРИКС в Казани пройдет на высочайшем уровне», – сказал Морозов.

Политтехнолог Владимир Кутилов считает, что «БРИКС – это контур нового наднационального договора, формирующий новые правила и нормы международного права».

«Внешнеторговое, технологическое, научное, культурное партнерство со странами БРИКС – важный и ценный результат нашего участия в этой организации. И Татарстан в этой части занимает активную позицию – Рустам Минниханов один из немногих глав регионов, участвующих в дипломатической работе, выстраивании контактов на международном уровне. Тем более, что в 2024 году саммит БРИКС пройдет в Казани и республика готовится к этому большому событию», – резюмировал эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, в свою очередь, отмечает, что Игры БРИКС – это не Олимпийские Игры, «но очень достойный спортивный ответ России Западу».

Именно Татарстан, как самый спортивный регион России, определен местом проведения этого масштабного спортивного события, говорит она. «Выбор Татарстана не случаен», – подчеркивает Павлова.

«Опыт столицы Татарстана по проведению больших событий, прекрасная инфраструктура и репутации города, который в короткий срок может провести международные старты, а также города, где мирно живут люди разных национальностей и конфессий – все это сыграло роль в том, чтобы Казань стала местом проведения Игр БРИКС», – говорит она.

Она выразила уверенность, что «Игры БРИКС станут катализатором развития этого союза и новых форм спортивных организаций, за которыми будущее мирового спортивного движения».

Генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова напоминает о том, что в 2024 году в БРИКС войдут новые страны-участники: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Возможно, благодаря тесному сотрудничеству со странами исламского мира и активной работе в этом направлении, создался высокий уровень доверия и теплых дружественных связей для дальнейшего взаимодействия уже в объединении БРИКС», – резюмирует эксперт.

Подробнее о саммите БРИКС читаёте в материале «Татар-информа» «Значит, мы можем!»: что следует за доверием Путина провести саммит БРИКС в Казани.