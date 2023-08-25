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«Значит, мы можем!»: что следует за доверием Путина провести саммит БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в этом году на фоне геополитики привлек повышенное внимание всего мира. В 2024 году такая же встреча глав государств объединения пройдет в Казани. Почему местом проведения выбрана столица Татарстана и что это будет значить для республики, в авторской колонке рассуждает известный журналист Александр Латышев.
Встречу БРИКС намечено провести в октябре 2024 года в Казани
Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Заседание в расширенном составе провели руководители России, ЮАР, Бразилии, Индии и Китая. Каждый из них выступил с изложением своей позиции по самым актуальным вопросам мировой повестки дня.
Выступления российского лидера, который присоединился по видеосвязи, ждали с особым интересом. И в силу того, что очень многое сегодня в международных делах завязано на украинской тематике, российская оценка этой горячей проблемы крайне важна. А также по той причине, что в следующем году председательство в БРИКС перейдет к России.
И вот тут внимание: в речи Президента России Владимира Путина дважды прозвучало название столицы Татарстана. Что лукавить: для татарстанского уха вообще приятно, когда Президент страны вспоминает в публичном поле о нашей республике, о Казани. А тут трансляция саммита БРИКС на весь мир. И действительно, неформальный интерес к нему проявляют во всех уголках планеты.
Глава Российского государства сообщил: встречу БРИКС на высшем уровне намечено провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам. Здесь же состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате «БРИКС плюс/аутрич». Поясним: это формат партнерского сотрудничества, который дает возможность сформировать устойчивый «круг друзей» объединения.
Казани в очередной раз придется заметно «встряхнуться»
Второе упоминание Владимиром Путиным Казани было в связи с проведением в столице Татарстана с 23 февраля по 3 марта следующего года международного турнира «Игры будущего». «Эти соревнования представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами», – напомнил российский лидер.
И тут возникают, как говорится, два чувства, которые «дивно близки нам»: гордость за Татарстан, его столицу и сопутствующее этому чувство великой ответственности за такое доверие, за предстоящие уникальные не только для республики, но и для России дела.
Гордость и ответственность – понятия, конечно, абстрактные. Но вот объем работы в рамках подготовки к двум мирового уровня событиям, прежде всего речь, понятно, о саммите БРИКС, вполне объясним. Он охватывает практически все сферы бытия мегаполиса. В водоворот этого действа будут вовлечены десятки тысяч специалистов. Городу в очередной раз придется заметно «встряхнуться».
Нам доверяют, значит, «без булдырабыз!»
Да, как показывает практика, какие-то неудобства от этой подготовки казанцы на себе ощутят. Это неизбежно. Но тот же прошлый опыт говорит о том, что приобретут они много больше. На нашей памяти празднование в 2005 году Тысячелетия Казани и проведение в его рамках саммита глав СНГ. А какие впечатления оставили о себе Универсиада 2013 года и мировой чемпионат рабочих профессий в 2019 году! Столица каждый раз после таких исторических событий как будто обретала второе дыхание, преображалась, вестернизировалась. Это не субъективная оценка, это признания «неказанцев», которые имели возможность сравнить мегаполис «до» и «после» этих масштабных политических, спортивных форумов.
Отметим, что и в экономику города, в том числе посредством федеральных субсидий, при этом вливалась свежая кровь, и армия туристов затем заметно множилась. А это тоже не лишняя копейка в казну столицы. Да и в целом Казань укрепляла свой имидж успешного, деятельного, комфортного, современного центра с большим будущим. А на старшую сестру стараются равняться и другие города и веси Татарстана.
Так что, как говорится, глядя в завтра, засучим рукава. Хотя, согласитесь, состояние «спустя рукава» – не для нашей республики. Мероприятия федерального, мирового уровня накатывают на Татарстан в последнее время волна за волной. Значит, нам доверяют, значит, «без булдырабыз!» – «мы можем!».
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