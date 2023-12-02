Эксперт об экспозиции Татарстана на форуме «Россия»: Здесь интенсивно, интересно и вкусно

Сегодня в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит День Татарстана. Культурная программа развернулась на пяти площадках. В церемонии открытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Мнением о выставке и экспозиции республики поделились спикеры из Татарстана на площадке «Экспертного клуба».

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит о том, что мероприятие, которое проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, с трепетом ожидается не только жителями Татарстана, но и всей страны. «День Республики Татарстан представит уникальность нашего региона, демонстрируя яркое и насыщенное культурное наследие. Культурная программа, развернутая на пяти площадках, погрузит гостей в атмосферу старинных обрядов, раскрывая историческую силу и мощь Татарстана», – отмечает она.

Павлова добавляет, что республика представит не только свою историю, но и удивит посетителей своим будущим, представив «Игры будущего» – международные соревнования, объединяющие реальные и виртуальные спортивные состязания.

«Татарстан – это самый спортивный регион России, но еще и регион возможностей, где люди любят спорт и активно участвуют в жизни общества», – подчеркивает Павлова.

«Татарстан – это не только древний и исторический регион, но и технологичный и культурный центр, где дружно существуют история, традиции и новые технологии», – говорит эксперт о задачах, которые решают организаторы выставки.

Рассуждая в целом о выставке-форуме «Россия», Павлова отмечает, что площадка позволит каждому субъекту страны представить свою уникальность и приоритеты.

Поддерживает коллегу и депутат Госсовета РТ, президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев, который говорит о том, что каждый субъект РФ на выставке на ВДНХ представляет собственные достижения и особенности. «Наша страна огромна, в ней дружно проживают представители множества национальностей и религиозных конфессий. Каждый регион имеет отличия и индивидуальность, которыми по праву гордится и хочет поделиться с друзьями и соседями», – пишет он.

«Татарстану, бесспорно, есть что показать», – считает эксперт. Это и успехи в экономике, и главное достижение – жители, их многообразная и богатая культура. Акцент, по словам спикера, «будет сделан именно на культурной уникальности нашей республики, что, конечно же, правильно». «Татарстан внес и продолжает вносить свой очень значительный вклад в развитие самобытной российской цивилизации, которая является ярким достижением человечества», – говорит Бикеев.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров говорит о том, что посетители выставки-форума «Россия» получат уникальную возможность поближе узнать о культуре и традициях татарского народа, второго по численности в России.

«Мне очень нравится слоган татарстанского стенда на выставке “Гордимся прошлым, стремимся в будущее”», – рассказывает председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. «В этом, на мой взгляд, и есть дух Татарстана», – говорит эксперт и поясняет, что республика трепетно относится к своему прошлому, оберегает свой культурный код и стремительно движется вперед.

«Эти смыслы заложены в презентацию Татарстана. Я уже говорил, что стенд Татарстана – это модель республики. Здесь гармонично сочетаются высокие технологии и богатая культурная жизнь. Выставка демонстрирует конкурентные преимущества в тех отраслях, где республика занимает лидирующие позиции. Безусловно, День Татарстана на Международной выставке-форуме “Россия” – это большое событие для республики как в медийном пространстве, так и в культурной жизни страны. Это большой праздник, где все желающие могут окунуться в мир под названием “Республика Татарстан”», – подчеркивает Морозов.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин говорит о разнообразии и насыщенности выставки «Россия» и делится впечатлениями от ее посещения. «Ее трудно полностью изучить не то, что за раз, даже за 10 визитов», – рассказывает он и напоминает, что выставка будет работать до 12 апреля, и у всех желающих есть время ее оценить.

Говоря о стенде Татарстана, спикер отметил, что уже посетил его до начала Дня республики и также рекомендует всем для посещения. «Площадка ярко и точно представляет многонациональный народ Татарстана, на площадке интенсивно, интересно и, конечно, вкусно. От всего сердца рекомендую каждому», – резюмировал эксперт.

Сегодня, напомним, на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» проходит День Республики Татарстан. Выставка Татарстана развернется на пяти локациях. Экспозиция представляет значимые достижения Татарстана в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия», демонстрирующая достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций, открылась 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля следующего года. Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин.