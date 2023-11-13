Эксперт об экспозиции РТ на выставке-форуме «Россия»: Это, по сути, модель Татарстана

В День народного единства на ВДНХ в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Ее цель – демонстрация важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представили все 89 российских регионов. Своим мнением о том, насколько важны такие мероприятия для субъектов страны, что представил Татарстан на форуме, и какие форматы презентаций российских регионов можно предложить, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

На выставке-форуме «Россия» Татарстан представляет уникальную экспозицию, которая демонстрирует культурное наследие самобытной земли, где прошлое встречается с настоящим и будущим, отметила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова. «Татарстан использует выставку для подчеркивания успехов в различных областях, от ювелирного искусства до промышленности», – говорит она.

Помимо выставочных стендов, Татарстан предлагает разнообразные форматы погружения в культуру республики, такие как трехминутные энциклопедические ролики, VR-экскурсии и фиджитал фан-зона, связанная с Играми Будущего. Эти инновационные подходы углубляют взаимодействие с посетителями, считает эксперт.

Павлова напомнила, что сто лет назад ТАССР принимала участие во Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, где получила диплом о признательности за полноту выявления состояния сельского хозяйства и быта. «Уверена, что сегодняшняя наша экспозиция будет представлена не менее достойно – оставит яркие и потрясающие впечатления у всех гостей выставки-форума. Главное, что она покажет душу наших народов, проживающих на территории республики, с новой стороны откроет нашу красавицу Казань и наши традиции и обычаи», – говорит она.

Спикер также отметила важность различия подходов к презентациям и показам регионов. По ее мнению, разнообразные форматы – от круглых столов до выступлений творческих коллективов – подчеркивают значение осмысления и продвижения культурных и образовательных аспектов.

Выставка, по словам Павловой, позволит еще раз оценить наши приоритеты, туристические возможности, передать самобытную атмосферу каждого региона. Особенный интерес будет представлять презентация новых регионов, считает она.

«Для меня это мероприятие — еще и про гордость и мечту. 89 регионов страны покажут, чем они гордятся и о чем мечтают. Таким образом, выставка-форум “Россия” становится площадкой для гордости, инноваций и обмена культурой. Каждый субъект успешно представляет свою уникальность, а общероссийский подход укрепляет единство страны и её международный статус», – резюмировала эксперт.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов также отмечает, что международная выставка-форум «Россия» демонстрирует главные достижения России за последние годы в размере всех регионов страны.

«Каждый регион представил на выставке то, что является предметом гордости и выделяет регион среди остальных. Масштабно и ярко представлен на выставке Татарстан», – говорит эксперт. Он добавляет, что экспозиция республики, которая расположена в самом начале выставки, «сразу же привлекает внимание посетителей».

Фазылов напоминает, что Татарстан называют спортивной и IT-столицей страны. На стенде сделан акцент на современное мультимедийное оформление, демонстрирующее все грани достижений Татарстана. «Гостям нашего павильона рассказывают об “Играх Будущего” – масштабном спортивном событии на стыке спорта, науки и технологий, которое пройдет в Казани в 2024 году. Привлекают внимание посетителей и спортивные симуляторы, на которых каждый может попробовать себя в различных видах спорта», – рассказывает он.

Местный татарстанский колорит гости выставки могут ощутить, совершив виртуальную прогулку по историческому центру и ознакомиться с национальными и культурными традициями нашей республики. «Благодаря выставке-форуму “Россия” о масштабных достижениях России и регионов может узнать каждый посетитель и испытать чувство гордости за нашу страну», – подчеркнул Фазылов.

Впечатляющим и масштабным событием назвал выставку-форум «Россия» председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. «На одной площадке собрало всё, что отражает российскую уникальность, нашу идентичность: здесь и регионы, и отрасли, и российские компании, и павильоны органов власти», – рассказал он.

Топилин также поделился впечатлениями от посещения выставки. «Очереди во все павильоны длинные, но ожидание того стоит», – написал он. «Считаю, выставка – возможность продемонстрировать особенности субъектов, предприятий, раскрыть их потенциал. Да, каждый день мы можем услышать что-то интересное в новостях, я как депутат, встречаюсь с различными вопросами на работе, но выставка объединила всех и стала такой мини-версией, собравшей самое-самое со всех уголков страны», – продолжил эксперт.

Топилин добавляет, что каждый регион делает на своих экспозициях свой особенный акцент. Так, Татарстан сделал ставку на игры будущего и уникальную идентичность, исторические объекты, Чувашия привлекла внимание национальным аспектом. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес у людей и рекомендовал всем посетить ее. «Конечно, призываю посетить выставку 2 декабря и увидеть День Татарстана!» – сказал эксперт.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов назвал международную выставку-форум «Россия» «Миром России». Здесь «можно увидеть в одном месте всё многообразие нашей Родины, её достижения и свершения, вклад регионов и народов России в развитии страны», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что у Татарстана один из самых инновационных стендов с демонстрацией высоких технологий в различных сферах с акцентом на богатую культурную жизнь республики. «Это, по сути, модель Татарстана, которая, с одной стороны, знакомит гостей выставки с передовыми достижениями республики в различных сферах, в том числе в IТ, а с другой – раскрывает перед зрителями богатый культурный мир многонационального народа Татарстана», – сказал Морозов.

Депутат Госсовета РТ, президент РОО РТ «Гражданское общество» Игорь Бикеев говорит, что выставка – масштабное событие, «призванное демонстрировать главные достижения страны». «Неподдельная гордость за страну закономерно переполняет посетителей выставки», – говорит он.

Подход, который использовал Татарстан в создании экспозиции, по мнению эксперта, «позволяет продемонстрировать широчайший спектр наших достижений, почувствовать глубину культуры народов республики, дать возможность посетителям поучаствовать в самых разных активностях: спортивных, игровых и прочих».

Знакомство с достижениями разных регионов и России в целом еще более сплачивает наших граждан, наглядно показывая, что вместе мы можем очень многое, резюмировал Бикеев.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства, 4 ноября. Ее работа продлится до 12 апреля 2024 года. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию высоко оценил достижения молодых российских ученых и подчеркнул: «Особо [хочу] отметить, что яркие, новаторские результаты, причем в самых перспективных областях, все чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке».

День, посвященный Татарстану, пройдет на выставке 2 декабря. Мероприятия, запланированные на этот день, должны быть организованы на самом высоком уровне, заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.