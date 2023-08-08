Эксперт об акции «Помоги собраться в школу»: Самое главное сделать образование доступным

Главная цель акции «Помоги собраться в школу», которая традиционно проходит в преддверии учебного года, – сделать образование доступным. Таким мнением на площадке «Экспертного клуба» поделился учитель лицея «Иннополис» Арман Костанян.

«Доступность – самое главное сделать доступным образование, и чтобы школьник из обеспеченной семьи и школьник из малообеспеченной семьи могли сидеть за одной партой, иметь одинаковые ручки, карандаши, учебники и получать образование на одинаково уровне», – говорит Костанян.

Эксперт подчеркнул, что Татарстан поддерживает подобные инициативы. «Нам необходимо обеспечить каждому ребенку достаточные условия для старта, развития и формирования его как личности», – сказал педагог.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает, что акция «Помоги собраться в школу» – «это пример того, как народная гражданская инициатива переросла в прекрасный проект, который дает возможность объединиться вокруг важной и благородной идеи – помочь детям получить качественное образование и дарить им лучшее будущее».

Она добавила, что в рамках акции выстраиваются партнерские отношения между государственными и негосударственными организациями, бизнес-сектором, благотворительными фондами и общественностью. «Это создает сильный социальный союз, направленный на поддержку образования и благополучия детей», – продолжает Павлова и добавляет, что «сегодня это особенно актуально в формате поддержки детей из новых территорий».

«Киевский режим уничтожает школы, книги, пытается посягать на великую русскую культуру. Они все разрушают, но мы созидаем. Начиная с базовых вещей, обеспечивая детей необходимыми ресурсами, мы способствуем их стабильности и успеху в школе, а затем и в жизни», – подчеркнула эксперт.

Депутат Госдумы ФС РФ, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отмечает, что в Татарстане видят необходимость в продолжении благотворительного проекта. «Нынешний год особенный, мы должны уделить внимание семьям мобилизованных, и это сейчас приоритетно», – говорит она.

Ларионова напомнила, что, как и в прошлом году, единороссы отправят наборы в Лисичанск — почти две тысячи учеников получат помощь от республики, еще примерно семьсот детей из Рубежного — второго подшефного Татарстану города в ЛНР — также получат рюкзаки со школьными принадлежностями от активистов «Единой России» из Татарстана. Не останутся без внимания и более 5,5 тысячи школьников из семей мобилизованных татарстанцев, а также дети из семей вынужденных переселенцев, малообеспеченных, многодетных семей, приемных и детей-инвалидов.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов в свою очередь отмечает то, что социальные акции, направленные на помощь нуждающимся, важны как тем, кому помогают, так и тем, кто помогает. «Помогая детям, столкнувшимся с трудной жизненной ситуацией, мы преподаем им, пожалуй, очень важный урок – урок добра и взаимопомощи. Добрые дела благотворителей станут для детей примером на всю жизнь», – говорит эксперт.

Кандидат политических наук Зоя Силаева присоединяется к мнению коллег и говорит о том, что акция «Помоги собраться в школе» важна, так как помогает обеспечить равные возможности для всех детей, создает основу для успешного обучения и развития.

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года по инициативе республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, партии «Единая Россия» и поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам. За эти годы в рамках акции оказана помощь 237 108 первоклассникам и обучающимся со 2 по 11 классы из нуждающихся семей.