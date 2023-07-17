В Татарстане акция «Помоги собраться в школу» охватит более 2 тыс. детей из ЛНР

В этом году республиканская акция «Помоги собраться в школу» охватит более 2 тысяч детей из ЛНР и 5,5 тысячи школьников из семей мобилизованных. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как рассказала депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, в рамках Всероссийской акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в Татарстане уже в 17-й раз пройдет республиканская акция «Помоги собраться в школу.

«Как и в прошлом году, единороссы отправят наборы в Лисичанск — почти 2 тысячи учеников получат помощь от республики, еще примерно 700 детей из Рубежного — второго подшефного Татарстану города в ЛНР — также получат рюкзаки со школьными принадлежностями от активистов „Единой России“ из РТ. В рамках акции „Помоги собраться в школу“ не останутся без внимания и семьи мобилизованных татарстанцев — это более 5,5 тысячи школьников, а также дети из семей вынужденных переселенцев. Традиционно поддержим детей из малообеспеченных, многодетных семей, приемных и инвалидов», — сообщила Ларионова.



В регионах будет организовано более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки «Единой России»

«В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый», — сказала координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.