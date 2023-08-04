Эксперт о запрете регистрации на сайтах с иностранной почты: Закон не имеет обратной силы

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, генеральный директор студии lab.AG Артем Геллер прокомментировал запрет на возможность регистрироваться на отечественных сайтах с помощью иностранной электронной почты. Он отметил, что, если пользователь уже зарегистрирован с помощью иностранного e-mail и не хочет ничего менять, можно оставить старую почту.

«Успокою тех, кто переживает, что придется менять данные для входа на всех сайтах и во всех приложениях: закон не имеет обратной силы. Если вы уже зарегистрированы с помощью иностранного e-mail и не хотите ничего менять, можете расслабиться и оставить старую почту», – сказал Геллер.

В то же время он отметил, что для аутентификации с использованием электронной почты «абсолютно разумно выбирать e-mail, созданный на отечественном сервисе». «Ведь сложно представить, что тот же Яндекс внезапно прекратит работу в России, чего нельзя сказать об иностранных сервисах. А терять доступ к важному аккаунту из-за такого очень не хочется», – резюмировал эксперт.

Напомним, с 1 декабря российские пользователи не смогут использовать иностранную электронную почту для регистрации на отечественных сайтах. Закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.

С этого дня создать аккаунт на российских сайтах, предполагающих регистрацию и аутентификацию пользователя, нельзя будет использовать иностранную почту или аккаунты, подключенные через иностранные сервисы, например Google или Apple ID.



