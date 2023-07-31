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Россиянам запретят регистрироваться на отечественных сайтах с иностранной почты
С 1 декабря российские пользователи не смогут использовать иностранную электронную почту для регистрации на отечественных сайтах. Соответствующий закон подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.
Таким образом, создать аккаунт на российских интернет-ресурсах с помощью e-mail, подключенного через иностранные сервисы, например Google или Apple ID, будет невозможно. Пройти регистрацию можно по номеру телефона, через портал госуслуг или с помощью единой биометрической системы, через российскую электронную почту.
По информации газеты «Коммерсантъ», на уже действующие аккаунты, зарегистрированные при помощи электронной почты, действие закона не распространится.
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