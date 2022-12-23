Эксперт о смене должности Президента РТ: Важно не название должности, а кто ее занимает

«Не место красит человека, а человек место», а в данном случае важно не название должности, а кто ее занимает. Такое мнение о переименовании должности «Президент Татарстана» в «Глава — Раис Республики Татарстан» высказал в беседе с «Татар-информом» советник на общественных началах министра промышленности и торговли РТ Марат Бухараев.

«Рустам Нургалиевич как руководитель Татарстана, независимо от формального названия должности, ведет республику вверх. В глобальном смысле переименование должности ни на что не повлияет. Создана рабочая сплоченная команда. И Рустам Нургалиевич ведет ее своей твердой рукой», — отметил собеседник агентства.

Марат Бухараев заметил, что республика не ощущает и не ощущала каких-то сильных потрясений, связанных с ковидными годами, или в условиях спецоперации.

«Наша промышленность показывает рост, планы по строительству выполняются, проводится дорожное строительство, идет развитие социальной инфраструктуры. Поэтому переименование должности — не самый острый вопрос. Сегодня важно сплотиться в рамках федерации вокруг нашего национального лидера Владимира Путина. Работать на своих местах, выполнять свои задачи», — убежден Марат Бухараев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал принять наименование должности высшего должностного лица республики, предложенное депутатами Госсовета РТ. Об этом он заявил на 39-м заседании парламента.

Госсовет Татарстана принял законопроект с новым названием должности руководителя РТ.

