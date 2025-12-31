Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

В первый месяц нового года вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, предпринимателей, автолюбителей, банковских клиентов. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 27,1 тыс. рублей

Фото: © «Татар-информ»

Повышение МРОТ на 21%

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 27,1 тыс. рублей (+20,7% по сравнению с 2025-м). Эта мера будет способствовать увеличению зарплаты у 4,5 млн человек.

Напомним, МРОТ – базовая величина для расчета зарплат, пособий и социальных выплат. Согласно методике, действующей с 2025 года, он должен составлять не менее 48% от медианной зарплаты по стране за прошлый год.

«С учетом повышения МРОТ до 27 093 рублей повышение коснется пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Максимальная сумма пособия по беременности и родам при нормальном течении беременности составит более 955 тыс. рублей. Верхний размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет свыше 207 тыс. рублей. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года вырастут до 83 тыс. рублей в месяц (максимальный размер)», – рассказала «Татар-информу» член Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Страховые пенсии, самый распространенный вид пенсионного пособия в России, также проиндексируют с 1 января 2026 года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Индексация страховых пенсий

Страховые пенсии, самый распространенный вид пенсионного пособия в России, также проиндексируют с 1 января 2026 года.

«Более 38 млн получателей страховых пенсий ждет индексация в размере 7,6%. С учетом прогнозного значения инфляции (6,8%), сумма повышения должна превысить рост цен. Индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров», – сообщила нам Светлана Бессараб.

В результате средний размер страховых пенсий по старости с Нового года увеличится до 27,1 тыс. рублей. Повышение составит около 2 тыс. рублей.

Повышение ставки НДС с 20% до 22% Фото: © «Татар-информ»

Налоговая реформа и повышение НДС

В России со следующего года вступят в силу изменения налогового законодательства, которые увеличат налоговую нагрузку для бизнеса и могут повлиять на ценообразование.

Самое заметное из них – повышение ставки НДС с 20% до 22%. Еще одно нововведение: в течение трех лет поэтапно будет снижен порог годового дохода для освобождения от НДС на «упрощенке». С 2026 года эта планка будет опущена до 20 млн рублей, с 2027-го – до 15 млн, с 2028-го – до 10 млн.

Ужесточены налоговые условия для иностранных агентов: с 2026 года ставка НДФЛ составит 30% для всех их доходов, независимо от статуса резидентства. Кроме того, у иноагентов больше не будет льгот по освобождению от НДФЛ доходов от продажи движимого и недвижимого имущества и при наследовании имущества и подарков, в том числе от близких родственников.

Банки возьмут на контроль случаи, когда после перевода денег себе клиент пытается перечислить крупную сумму человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводов Фото: © «Татар-информ»

Переводы самому себе от 200 тыс. рублей – под подозрением

Центробанк обновил перечень признаков мошеннических операций, который вступает в силу с 1 января. Теперь в списке – 12 пунктов. Пожалуй, самый важный из них относится к переводам самому себе сумм от 200 тыс. рублей по системе быстрых платежей (СБП) и последующему переводу «новому» человеку.

Банки возьмут на контроль случаи, когда после перевода денег себе клиент пытается перечислить крупную сумму человеку, которому в течение полугода не совершал никаких переводов. Это будет считаться поводом для проверки.

«Новые критерии затруднят киберпреступникам проворачивание схемы, когда жертву убеждают перевести все сбережения на один счет, а затем отправить деньги аферистам. Кроме того, дропперам в целом будет сложнее прогонять деньги по разным счетам, что часто делается с целью замаскировать хищение и связи с жертвой воровства», – пояснил нововведение «Татар-информу» председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Помимо перемещения крупных сумм, к признакам мошеннических операций отнесена также смена номера телефона, привязанного к банковскому аккаунту или профилю от Госуслуг, или интернет-провайдера.

«Для добропорядочных граждан нововведения означают снижение риска стать жертвой мошенничества. Блокировка операции возможна, если человек перевел крупную сумму самому себе и в тот же день осуществил транзакцию лицу, в адрес которого в течение полугода не совершал никаких переводов. В этом случае нужно просто связаться с банком, чтобы подтвердить законность операции», – добавил Аксаков.

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки многодетных семей Фото: © «Татар-информ»

Семейная налоговая выплата

С 2026 года в России вводится новая мера поддержки многодетных семей – семейная налоговая выплата, которую анонсировал Президент РФ Владимир Путин. Право на нее получат семьи с двумя и более детьми, в которых средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год составляет меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

«В таком случае каждый из работающих родителей может вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы физических лиц. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – пояснил глава государства.

Для этого, сообщил Путин, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.

Семейная выплата вводится как дополнение к существующим механизмам поддержки, то есть право на получение других выплат и льгот у семьи сохранится.

Социальный фонд с 1 января обязан уведомлять родителей об использовании части маткапитала Фото: © «Татар-информ»

Новые правила для получения Единого пособия

С 1 января вступают в силу изменения в правилах назначения Единого пособия. Так, государство вывело из-под расчета критериев нуждаемости корпоративные выплаты для семей с детьми. Также принято решение о том, что выплаты от работодателя в сумме до 1 млн рублей не облагаются НДФЛ.

В 2025 году действовало правило, по которому каждый трудоспособный член семьи, претендующей на пособие, должен зарабатывать не менее четырех МРОТ за год. С 2026 года оно изменится.

«Требования по минимальному доходу увеличились. Теперь, если у родителя нет объективных причин для отсутствия занятости, минимальный доход должен быть не ниже восьми МРОТ за 12 месяцев. Сумма в месяц составит чуть выше 18 тыс. рублей», – пояснила «Татар-информу» Светлана Бессараб.

Единое пособие в России назначается семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения. Это могут быть семьи с детьми до 17 лет или беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель. При проверке семьи проводят комплексную оценку нуждаемости – учитываются ее имущество и доходы.

Еще одно нововведение: Социальный фонд с 1 января обязан уведомлять родителей об использовании части маткапитала. Сообщение придет семье в течение месяца, при получении ежемесячных выплат на ребенка – после последнего перечисления.

С 1 января в России появятся три новых дорожных знака Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые дорожные знаки

С 1 января в России появятся три новых дорожных знака – вступит в силу соответствующий ГОСТ. Первый из них, «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», подсказывает безопасный темп движения перед «лежачими полицейскими».

Второй – предупреждающий знак «Глухие пешеходы», предназначенный для районов со специализированными учреждениями. Третий – вертикальный знак «Стоп-линия», который будет использоваться там, где невозможно нанести обычную разметку, и будет иметь приоритет в случае противоречий.

Чтобы уменьшить визуальный шум, некоторые виды информации будут объединяться внутри одного знака. Так, обновленный знак «Парковка» сможет сразу отображать способ размещения автомобиля, что избавит от необходимости использовать дополнительную табличку. Также ожидаются изменения в размерах парковок: ширина машино-места сокращается с 2,5 до 2,25 м при сохранении длины в 6,5 м.

Согласно постановлению, ставка утильсбора будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Утильсбор подорожает второй месяц подряд

В декабре этого года уже произошло повышение утилизационного сбора, которое было в своем роде революционным. Теперь на сумму сбора влияет, помимо возраста машины, мощность ее двигателя.

Декабрьское повышение – только часть глобальной стратегии по увеличению утильсбора. Еще в 2024 году Правительство России утвердило долгосрочную шкалу его индексации для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники, до 2030 года. Согласно постановлению, ставка утильсбора будет индексироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

С 2026-го рост составит 20% для всех автомобилей. При этом для машин с моторами мощностью до 160 л. с. сохранится возможность уплаты льготного сбора (3,4 тыс. рублей для новых и 5,2 тыс. для подержанных авто старше трех лет).

С 1 января начнет действовать закон об индексации акцизов на 2026-2027 годы Фото: © «Татар-информ»

Рост акцизов на алкоголь и табак

С 1 января начнет действовать закон об индексации акцизов на 2026-2027 годы. Изменения являются частью налоговой реформы.

Ставки акцизов будут индексироваться на уровень инфляции, кроме продукции, признанной вредной для здоровья. Соответственно, на табачные изделия, алкоголь, спиртосодержащую продукцию и сладкие напитки они повысятся выше этого уровня.

Если говорить о 2026 годе, то акцизы на спиртное повысятся в вилке от 9% до 30%. Сильнее остального алкоголя подорожают тихие вина. Табачная продукция в наступающем году также подорожает: акциз на табак (курительный, жевательный, для кальяна) на 7%, на сигареты – на 11,3%.

«В ночь на 1 января карета не превратится в тыкву, а ценники на напитки не перепишут за одну секунду. У рынка есть инерция: январь и часть февраля мы проживем на старых товарных запасах. С 1 января будет подорожание только по новому НДС и минимальным розничным ценам, если примут решение об их повышении. Реальное «ценовое похмелье» покупатель ощутит к марту, когда на полки встанут партии, произведенные и привезенные по новым правилам, с новым акцизом и НДС», – прокомментировал «Татар-информу» президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Повышение акцизов на «вредные товары» принесет федеральному бюджету более 138 млрд рублей в 2026-2027 годах.