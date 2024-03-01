Эксперт о послании Владимира Путина: Подчеркнул важную роль семьи и заботы о детях

Значительная часть нынешнего послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию была посвящена вопросам поддержки семьи, ответственного родительства, материнства, отцовства и детства. Такое мнение высказала заместитель председателя Общественной палаты Татарстана и ректор Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

«[Так получилось] не только потому, что послание совпало с Годом семьи. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул роль семьи и заботы о детях в построении здорового общества для будущего России», — сказала Тимирясова.

Собеседница агентства отметила, что в послании были сформулированы четкие задачи: повышение авторитета многодетной семьи, увеличение доходов населения, чему должен поспособствовать новый национальный проект «Семья».

«Отмечу, что у Татарстана большой опыт по реализации мер, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей народов республики, на пропаганду ценностей многодетной, многопоколенной, здоровой и крепкой семьи», — добавила Тимирясова.

Она также подчеркнула, что особое внимание в послании было уделено развитию школьной системы образования.

«Если в предыдущие годы эта тема освещалась больше с точки зрения строительства и модернизации образовательной инфраструктуры, то сейчас Президент обратил внимание на вопросы, которые не будут выглядеть монументально, но будут оказывать большое влияние на развитие системы образование», — заявила зампредседателя Общественной палаты РТ.

По ее словам, это будет целый комплекс мер: доплаты советникам директоров по воспитанию, начало создания школ лидерского уровня, возвращение медицинских кабинетов и упорядочивание системы оплаты труда бюджетников, в том числе и педагогов.