Эксперт о нехватке строителей: Нужно возрождать престиж рабочих профессий

Одна из причин нехватки специалистов в строительной отрасли – рост экономики в стране. Кроме того, появились новые виды деятельности, более привлекательные для молодежи: курьеры, блогеры и другие. Об этом «Татар-информу» сказал гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством – где реально надо сначала отучиться, и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка зарплат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть, от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», – уточнил он.

Башаров также подтвердил, что проблема в том числе вызвана оттоком мигрантов и отметил, что без них потребности экономики обеспечить будет очень сложно, тем более по высококвалифицированным специалистам. Готового рецепта, чтобы повысить спрос на рабочие профессии, нет, считает эксперт. Необходима целевая программа для всего государства, в которую должны войти меры для предприятий, экономики, подготовка кадров.

«Наконец, поворот произошел в части расширения бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях, но еще должна быть общегосударственная политика в этом плане, с моей точки зрения. Важно это для того, чтобы престиж рабочих профессий возрождать», – отметил спикер.

Он также подчеркнул, что стройка всегда была дефицитной по кадрам. Особенно остро необходимы отделочники и монтажники.

«Сварщики – это вообще одна из самых востребованных профессий», – заключил Башаров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что в России отмечается острая нехватка рабочих рук в строительной отрасли. Дефицит по разным данным может составлять от 200 до 400 тысяч человек.

Подробнее о том, какие варианты борьбы с кадровым голодом предлагают эксперты стройотрасли РТ – в материале «Откуда у нас возник дефицит?»: почему на стройках России стало не хватать тысяч рабочих.