Эксперт о нехватке строителей: «Для решения проблемы нужны комплексные меры»

Строительная отрасль – это один из ключевых секторов экономики страны. От ее состояния зависит не только развитие городов и инфраструктуры, но и уровень жизни населения, рассказал «Татар-информу» коммерческий директор «Суварстроит» Марсель Абдулхаев.

«Проблема нехватки кадров в строительной отрасли действительно серьезна и требует незамедлительных действий со стороны государства, бизнеса и образовательных учреждений. Только совместными усилиями можно обеспечить устойчивое развитие отрасли и удовлетворение потребностей общества в качественных строительных услугах», – сказал спикер.

Среди главных причин нехватки рабочих рук эксперт назвал демографическую ситуацию: низкий уровень рождаемости, старение населения. Это и приводит к сокращению числа молодых специалистов, готовых работать в строительстве. Кроме того, многие молодые люди выбирают профессии, которые считаются более престижными.

Он добавил, что корректируется политика государства в части взаимоотношения с трудовыми мигрантами. Чтобы отрасль полностью адаптировалась к изменениям, потребуется определенное время.

«Для решения проблемы нехватки кадров необходимо принимать комплексные меры. Нужно развивать систему профессионального образования и повышать привлекательность строительных профессий среди молодежи. Это может включать создание новых учебных программ, повышение стипендий студентам строительных специальностей и организацию стажировок на крупных строительных объектах. Строительные компании должны активно вкладываться в своих сотрудников, предоставляя им возможность повышения квалификации и получения новых навыков. Это позволит удерживать опытных специалистов и привлекать новые кадры», – заключил Абдулхаев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК заявил, что в России отмечается острая нехватка рабочих рук в строительной отрасли. Дефицит по разным данным может составлять от 200 до 400 тысяч человек.

Подробнее о том, какие варианты борьбы с кадровым голодом предлагают эксперты стройотрасли Татарстана, читайте в материале «Откуда у нас возник дефицит?»: почему на стройках России стало не хватать тысяч рабочих.