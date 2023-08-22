Эксперт о форуме молодых дипломатов: Молодежь — это стратегический ресурс государства

В Казани завершился VI Глобальный форум молодых дипломатов, который собрал порядка 130 специалистов из более чем 40 стран. Главными темами обсуждения на форуме стали дипломатия многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях. Своим мнением о форуме на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Кандидат политических наук, доцент Зоя Силаева отмечает, что форум – это платформа для обмена знаниями и опытом между молодыми дипломатами, студентами, исследователями и другими заинтересованными лицами из разных стран. С другой стороны, такие встречи дают возможность обсудить, проанализировать угрозы и вызовы, связанные с политическими разногласиями на мировой арене.

«На мой взгляд, участники форума, объединив усилия и выстроив конструктивный диалог, вполне могут не просто лучше понять сложности современного мира и научиться эффективно реагировать на них, но и разработать конкретные предложения и решения, способствующие укреплению стабильности и мира в сложных условиях. Не надо забывать, что молодежь — это стратегический ресурс государства», – подчеркнула Силаева.

«Важно, что молодые дипломаты собрались для выработки единых подходов в противостоянии "цветным" революциям, информационным войнам и кибератакам», – отмечает в свою очередь руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов.

Генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова считает, что такие мероприятия, как Глобальный форум молодых дипломатов, «имеют огромную ценность для молодежи, так как у них появляется уникальная возможность пообщаться с действующими дипломатами, применить полученные в университете навыки и знания на практике».

Российская действительность складывается сегодня под знаком спецоперации, говорит советник ректора по стратегическим инициативам Олег Агапов. «Проведение VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани – это также событие, направленное на "срыв" идеологии "культуры отмены", на развитие общественной дипломатии между молодыми политиками – гуманитариями, которым завтра предстоит принимать решения, выстраивать маршруты взаимодействия на XXI век», – резюмирует эксперт.