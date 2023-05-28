Эксперт о допвыборах в Челнах: На сегодня это самая статусная кампания в России

Дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана в Набережных Челнах – это самая статусная избирательная кампания в России. Параллельно идут выборы в Ненецком автономном округе и Забайкальском крае, но там выбирают только представителей органов местного самоуправления. Таким мнением с «Татар-информом» поделился советник главы ЦИК РТ Роман Беляков.

«В двух других регионах, где сейчас проходят выборы, участвуют исключительно органы местного самоуправления, тогда как в Татарстане еще и депутата в Госсовет республики выбирают. К этому приковано много внимания с разных сторон, что вполне естественно», – заявил собеседник.

Он подчернкул, что к выборам в Челнах была проведена большая подготовка. В частности, прошли образовательные мероприятия с членами комиссий, проверка обеспечения пожарной безопасности и контртеррористических мер.

Беляев заметил, что голосование на дополнительных выборах имеет свою специфику. Так как сегодня выходной, то многие люди находятся на дачах, поэтому следует ждать всплекс активности избирателей ближе к вечеру, убежден эксперт.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первые часы дополнительных выборов участки посетили почти 6 тыс. избирателей.