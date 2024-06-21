Эксперт о Дне памяти и скорби: Это дата, которую мы никогда не должны забывать

22 июня в России памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. Мнением о том, как в Татарстане хранят память о войне, какие мероприятия и акции проводятся в День памяти скорби и что необходимо предпринять, чтобы человечество избежало повторения трагических событий, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов называет 22 июня одной из самых печальных дат в истории России. «Мы никогда не забудем 1418 дней мужества, героизма и самопожертвования нашего народа, защитившего наше Отечество и победившего фашизм», – говорит он.

«Мы живем в великой стране, которую создали и сохранили наши предки. И сегодня сохранение исторической памяти – одна из важнейших задач, которая стоит перед современной Россией», – подчеркивает спикер.

Фазылов добавляет, что историю своей страны нужно знать и бережно хранить. «Мы видим во что превращаются целые государства, отказавшиеся от своей истории, позволившие переписать и сфальсифицировать свое прошлое, назвав своими героями предателей и убийц», – акцентирует внимание он.

«Пытаясь переписывать и исказить нашу историю, недружественные нам страны сталкивают людей и целые народы между собой. Давайте все вместе почтим память наших соотечественников, освободивших мир от чумы фашизма 79 лет назад и тех, кто сегодня отдал свою жизнь, защищая нашу Россию», – резюмировал эксперт.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев говорит о том, что жители Татарстана свято хранят память о павших на полях сражений и жертвах Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби в республике пройдет большое количество посвященных этой трагической дате мероприятий – минута молчания, «Свеча памяти», символические подсветки зданий и сооружений, выставки, показы фильмов, лекции, презентации, заседания и многое другое. «Они затронут каждого жителя республики без исключения», – отмечает Бикеев.

«Чтобы не допустить повторения трагических событий Великой Отечественной, мы должны быть очень сильными, крепить всесторонний суверенитет нашей страны, трудиться на благо Родины и республики, развивать промышленность, науку и образование, обеспечивать мир и согласие. А главное, нужно быть готовыми в любой момент дать решительный отпор возродившимся наследникам гитлеровских нацистов и их спонсорам. К сожалению, они понимают только язык силы. Человеколюбие, честь и честность им не свойственны от слова ”совсем”. Об этом тоже нужно всем нам помнить», – подчеркивает эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит о том, что День памяти и скорби напоминает «о неимоверных испытаниях, которые показали силу и стойкость нашего народа, о подвиге наших воинов, чья память священна и вдохновляет нас служить своей стране». «А сегодня мы видим, как наши оппоненты на Западе подло пытаются переписать историю, искажая правду о Второй мировой войне», – отмечает она.

«Давайте всегда помнить о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передавать эту память из поколения в поколение. Это наш долг, наша честь и наша любовь к Родине», – сказала Павлова.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов напоминает о том, что все нации и народности СССР поднялись на защиту общего Советской России. С момента начала Великой Отечественной войны ТАССР стала единым военно-экономическим регионом, весь научно-образовательный, промышленный и сельскохозяйственный потенциал которого был брошен на победу СССР, советского народа, говорит он.

Агапов напомнил, что в ТАССР было эвакуировано множество предприятий и учреждений. К 1942 году города и села Татарии приняли порядка 243 тысяч беженцев и эвакуированных. Республика стала одной из крупных тыловых баз Красной армии.

На предприятиях республики производилось свыше 600 наименований военной продукции – стрелковое оружие, самолеты, бронекатера, торпедные катера, противолодочные корабли, боеприпасы, снаряжение, обмундирование. Население Татарии активно жертвовало средства на строительство танковых колонн, авиаэскадрильи и т. д. На фронт добровольно ушли и были призваны более 700 тысяч жителей республики, из них не вернулись домой свыше 300 тысяч человек, приводит статистику доктор наук.

«В годы Великой Отечественной войны сформировались новый советский интернационализм и патриотизм», – считает Агапов, добавляя, что также изменилось отношение советских и партийных органов к религии.

Директор Центра «Форпост» Тимур Камалетдинов также подчеркивает, что «22 июня – дата, которую мы никогда не должны забывать». «Не может и не должно быть примирения в этом вопросе. Это не просто было началом войны государства с государством, это была не война идеологии против идеологии. Это была война на уничтожение нашего народа», – напоминает он.

«Наши прадеды героически защитили нашу страну, нашу свободу. И мы должны помнить это. Мы должны делать всё, как наши парни на СВО, чтобы эта зараза больше не пыталась ползти к нашим границам», – резюмировал спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что согласно исследованию 82% россиян считают важным поддерживать значимость даты 22 июня на государственном уровне и проводить памятные мероприятия.