Военный политолог Сергей Марков заявил журналисту «Татар-Информа», что в западных странах очень жесткая цензура, которая помогает элите из Вашингтона манипулировать общественным мнением и искажать факты до неузнаваемости. В качестве примера он напомнил о резне в Буче, когда ВСУ убили около 100 человек, а СМИ на Западе все свалили на РФ.

«Это выдающаяся по степени лжи военная пропаганда. Большинство жителей западных стран лишены возможности узнать правду. Поэтому России нужно по разным направлениям пробивать путь правде до каждой аудитории. Наша задача, чтобы общественное мнение стран Запада требовало прекратить поддержку неонацистского режима», – рассказал Марков.

Напомним, в этом году исполняется 9 лет с момента подписания Минских соглашений между Россией и Украиной при посредничестве Германии и Франции. При этом вечером 12 февраля в Нью-Йорке должно пройти заседание Совбеза ООН по украинской тематике. О том, зачем оно нужно и как России не наступить на те же грабли западного обмана в будущем, читайте в материале «Татар-информа».