Над пропастью во лжи: 9 лет срыву Минска-2, какие уроки должны извлечь Россия и Запад

Исполнилось 9 лет с момента подписания Минских соглашений между Россией и Украиной при посредничестве Германии и Франции

Фото: kremlin.ru

Зачем России очередное заседание Совбеза ООН по Украине?

Заседание Совбеза инициировала российская сторона. Как заявил в своем телеграм-канале первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, целью заседания будет напоминание коллегам – какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами.

«Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач – предотвращении кризисов и конфликтов», – написал дипломат.

В чем смысл подобных заседаний, «Татар-информу» рассказал известный российский политолог и дипломат Сергей Марков. По его словам, главная цель – в очередной констатации лжи Запада. В данном случае по сорванным Киевом, Парижем и Германией Минским соглашениям.

«Минские соглашения предательски сорваны европейскими западными странами, которые выступили его гарантами в лице Франции и Германии. Поэтому цель – показать, что виновник войны – это Запад. Об этом на Западе знает очень ограниченное число людей. Их количество вряд ли превышает 5% в каждой стране», – говорит эксперт.

Сегодня вечером в Нью-Йорке должно пройти заседание Совбеза ООН по украинской тематике Фото: news.un.org

«Это выдающаяся по степени лжи военная пропаганда»

Очевидно, что в западных странах весьма жесткая цензура, которая помогает вашингтонским элитам манипулировать общественным мнением, до неузнаваемости искажая факты. Достаточно вспомнить резню в Буче, когда ВСУ убили порядка 100 человек, а западные СМИ все свалили на Россию.

«Это выдающаяся по степени лжи военная пропаганда. Большинство жителей западных стран лишены возможности узнать правду. Поэтому России нужно по разным направлениям пробивать путь правде до каждой аудитории. Наша задача, чтобы общественное мнение стран Запада требовало прекратить поддержку неонацистского режима», – считает Марков.

На самом деле, практически все действия Запада на украинском треке последнего десятка лет построены на лжи, которая загнала Украину в положение «над пропастью». И тут не стоит проводить знак равенства между Украиной и киевским режимом, который захватил власть в стране с помощью незаконного госпереворота. После него сначала Петр Порошенко, а потом и Владимир Зеленский управляли страной, исходя из личных, а не государственных интересов.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был согласован при посредничестве и гарантиях Ангелы Меркель и Франсуа Олланда Фото: kremlin.ru

Минск-2 и история большого обмана

Но вернемся к Минским соглашениям. 12 февраля 2015 года представители Контактной группы по мирному урегулированию ситуацию на Донбассе подписали в документ – комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Ранее этот документ был согласован при посредничестве и гарантиях канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.

Среди основных мер, которые были зафиксированы в документе, отметим особый статус Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов и постепенное возвращение контроля Украины за регионами. Документ с украинской стороны подписывал Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины. Позже страну возглавил Владимир Зеленский и отказался выполнять обязательства.

В ходе недавнего интервью с Такером Карлсоном Президент России Владимир Путин подробно остановился на этом случае политического обмана России со стороны вассалов США в Западной Европе. По словам российского лидера, нашу страну просто водили за нос.

«Сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос», – сказал Путин.

Также можно вспомнить слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая открытым текстом говорила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы дать паузу киевскому режиму для подготовке к войне.

Сначала Порошенко, а потом и Владимир Зеленский управляли страной исходя из личных, а не государственных интересов Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Как не повторить ошибку с мирным договором с киевским режимом?

В итоге Россия это время Украине дала. Владимир Путин объявил о прекращении действия Минских соглашений лишь 22 февраля 2022 года. А через два дня началась СВО.

Как известно, Россия и сегодня готова на мирные переговоры с Украиной. Об этом не раз говорил не только Путин все в том же интервью американскому журналисту, но и другие официальные лица.

При этом совсем непонятно, как договариваться с киевским режимом, США и европейскими странами «коллективного Запада», если достигнутые договоренности, как правило, не соблюдаются.

Здесь, помимо Минских соглашений, есть и куда более свежий пример. Практически на старте СВО, когда российские войска стояли под Киевом, в Стамбуле состоялись переговоры между Россией и киевским режимом на уровне контактных групп. Стороны обо всем договорились, но европейцы попросили отвести российские войска от Киева. Чем все закончилось – знают все.

«Нам – европейцы, в частности, – говорили: нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и Германии говорили: “Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева”. Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе», – объяснял Путин Такеру.

«Россия пошла на такое количество жестов доброй воли по отношению к киевскому режиму и их хозяевам за океаном, что исчерпала все лимиты для подобных действий» Фото: kremlin.ru

Время жестов доброй воли вышло?

Очевидно, что Россия выучила урок. Страна пошла на такое количество жестов доброй воли по отношению к киевскому режиму и их хозяевам за океаном, что исчерпала все лимиты для подобных действий, говорил российский лидер Карлсону.

Но как не повторить ошибок Минских соглашений, когда противная сторона может просто не соблюдать достигнутых договоренностей?

«Нужно просто жестов доброй воли не делать, на слова не верить. Должна быть создана специальная военная комиссия по денацификации, демилитаризации, которая должна контролировать выполнение обязательств. Под демилитаризацией я понимаю, что должно быть выведено все оружие стран НАТО с территории Украины. Любые переговоры о вступлении страны в НАТО должны быть запрещены. Все советники из стран НАТО должны быть выведены из состава ВСУ. И если Россия посчитает, что условия не выполняются, то надо возобновлять боевые действия. Причем оперативно, а не уговаривать годами западных “партнеров” их выполнять», – считает политолог Сергей Марков.