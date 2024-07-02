Эксперт о будущей больнице в ЖК «Салават Купере»: она серьезно повысит качество жизни

Современный амбулаторно-поликлинический центр, возводимый в казанском жилом комплексе «Салават Купере» в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который входит в национальный проект «Здравоохранение», серьезно повысит качество жизни горожан. Такое мнение выразил член «Экспертного клуба» – первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев.

«Жители Татарстана должны получать качественное и квалифицированное медицинское обслуживание везде, независимо от того, где они проживают: в центре Казани, ее пригороде или в другом населенном пункте республики. Реализация мероприятий Национального проекта «Здравоохранение» в числе прочего направлена на увеличение доступности первичной медико-санитарной помощи и модернизацию первичного звена здравоохранения Российской Федерации», – отмети Бикеев.

Он напомнил, что ЖК «Салават Купере» сравнительно молодой, но при этом очень людный и постоянно растущий.

«Многоквартирные дома здесь сдаются и заселяются постоянно. Только в 2023 году Госжилфонд при Раисе Республики Татарстан построил в «Салават Купере» пять соципотечных домов. А это более чем 500 квартир для работников бюджетной сферы и предприятий, молодых и многодетных семей, детей-сирот, врачей-грантополучателей и других категорий наших сограждан», – рассказал эксперт.

Бикеев также подчеркнул, что подобный густонаселенный комплекс, конечно же, нуждается в своих больницах и поликлиниках.

«Из пригорода в центр и другие районы Казани по понятным причинам добираться не всегда удобно. Поэтому медицинский объект в шаговой доступности серьезно повышает качество жизни людей и улучшает социальную инфраструктуру “Салават Купере”», – заявил он.

Можно только приветствовать расширение сети медицинских учреждений в республике, отметил Бикеев, наряду с другими мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» оно содействует решению поставленных Президентом России В.В. Путиным задач по обеспечению продолжительной и активной жизни россиян.

«Отрадно, что руководство и лично Раис республики Р.Н. Минниханов активно и успешно занимаются улучшением медицинского обслуживания татарстанцев, постоянно уделяя этому направлению работы повышенное внимание», – подчеркнул эксперт.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора Татьяна Мерзлякова отметила, что состояние здоровья является одним из основополагающих критериев качества жизни, а охрана и укрепление здоровья человека, его трудоспособности – критерием качества государственной политики в области здравоохранения.

«Жилой комплекс «Салават Купере» активно развивается, здесь получают квартиры семьи с детьми, молодое трудоспособное население республики. Своевременная и качественная медицинская помощь здесь – одна из приоритетных. Здесь развивается социальная инфраструктура и логично, что такого рода комплекс появляется на этой территории», – добавила Мерзлякова.

Доктор педагогических наук, Заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала важным шагом в улучшении качества медицинского обслуживания населения строительство современного амбулаторно-поликлинического центра в Казани в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Президент России Владимир Путин отмечал, что основным критерием оценки нацпроектов должно стать улучшение качества жизни людей, а не просто количество проведенных мероприятий и объем освоенных средств», – напомнила доктор наук.

По словам Павловой, строительство современного медицинского учреждения в Казани не только способствует укреплению здоровья граждан, но и создает комфортные условия для получения медицинской помощи.

«Этот проект также соответствует национальным целям развития, включая сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей», – отметила она.

Эксперт посчитала важным отметить, что строительство большой многопрофильной поликлиники в активно застраивающемся микрорайоне учитывает рост населения и обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для всех жителей.

«Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане в рамках национального проекта "Здравоохранение" является важным шагом к улучшению системы здравоохранения и обеспечению качественной медицинской помощи населению», – подытожила Павлова.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов считает, что развитие медицинской сферы является одной из приоритетных задач государства. Он отметил, что благодаря Национальному проекту «Здравоохранение» происходят масштабные качественные изменения во всех регионах России и обеспечивается конституционное право граждан «на охрану здоровья и медицинскую помощь».

«Президент нашей страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что люди должны получать качественные медицинские услуги, там, где они живут. Территориально доступные и хорошо оборудованные больницы являются принципиально новыми стандартами качества жизни населения. Строительство многофункциональных медицинских комплексов в новых современных жилых массивах, таких как «Салават Купере» - это возможность получения необходимой медицинской помощи вне зависимости от места проживания», – подчеркнул Фазылов.