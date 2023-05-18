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Эксперт: Новый ЖК в районе Компрессорного завода — это комплексная застройка
Новый жилой комплекс, который появится в районе Компрессорного завода в Казани, – это не точечная, а комплексная застройка, квартиры в которой будут вполне востребованы. Такое мнение выразил генеральный директор АН «Мегалит» Адель Хасбиуллин.
Несмотря на то, что дома высотные, будут возводиться на 4 гектарах. «То есть это все-таки не точечная, а комплексная застройка. Не единичный домик, который “воткнули” где-то посреди производств — будет создана некая среда с учетом того, что предполагается и школа с садиком, и тренажерный центр, и сквер», — подчеркнул он.
С учетом этого Хасбиуллин не исключил, что «возможно, кто-то из старого Советского района вроде улиц Попова и Кирпичникова, где, в основном, хрущевки, или из тех же Дербышек, куда сложно добираться из города и обратно, захочет переехать в этот жилой комплекс».
Новый жилой комплекс К-7 построят в районе Компрессорного завода в Казани. Согласно проекту планировки, который размещен в опубликованном сегодня сборнике документов мэрии, под эту застройку на улице Халитова отведена территория в 4,71 га. Как ранее рассказывал «Татар-информ», по замыслу инициаторов проекта там должны появиться многоэтажные жилые дома высотой не более 26 этажей на 1,8 тыс. человек, а также детсад, школа, тренажерный зал и сквер.
Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Район перестанет быть депрессивным»: у «Компрессорного» в Казани возникнет новый ЖК.
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