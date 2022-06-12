Эксперт: Несмотря на исключение из Болонской системы бакалавриат и магистратура останутся

Несмотря на исключение России из Болонского процесса бакалавриат и магистратура в отечественных вузах останутся. Такое предположение в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» с Эрнестом Хайруллиным сделал директор учебно-методического центра КФУ, доцент Сергей Ионенко.

«Определенные элементы системы [Болонской] мы у себя создали, эти элементы функционируют, например, бакалавриат и магистратура, нам никто не запретит их сохранить», — отметил Ионенко.

Те специальности, на которых и после 2003 года продолжал действовать специалитет (медицина, атомная энергетика), также менять его не станут, добавил эксперт.

Сославшись на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Ионенко подчеркнул, что «ломать ничего нельзя с колена, у нас много людей, которые получили диплом бакалавра, и хотят стать в будущем магистрами». Если мы сейчас ликвидируем эту систему, то как они доучатся, задался вопросом эксперт.

Кроме того, в качестве аргумента против отмены ступеней бакалавриата и магистратуры доцент КФУ привел большое количество иностранных студентов в российских вузах, которым нужны общепринятые модели в высшем образовании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все российские вузы исключили из Болонского процесса в соответствии с решением Болонской группы.