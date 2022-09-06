Эксперт не исключил появление торгового хаба в Татарстане
Татарстан имеет возможности для организации торгового хаба, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, этому могут поспособствовать учитывая возможности экономики и развитая транспортная сеть, связывающая регион с соседними субъектами.
«Однако нужно учитывать, что различные виды транспорта есть и в других регионах, и ничего не мешает отправить подобный маршрут с Дальнего Востока. То есть конкуренция может быть высокой. Но возможность организации хаба в республике есть», – уточнил Баранов.
По его словам, Татарстану необходимо показать общую пользу в создании хаба, предложить привлекательные условия доставки соседним регионам и перевозчикам.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Казань с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробнее о проекте читайте в материале.