Эксперт не исключил появление торгового хаба в Татарстане

Татарстан имеет возможности для организации торгового хаба, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, этому могут поспособствовать учитывая возможности экономики и развитая транспортная сеть, связывающая регион с соседними субъектами.

«Однако нужно учитывать, что различные виды транспорта есть и в других регионах, и ничего не мешает отправить подобный маршрут с Дальнего Востока. То есть конкуренция может быть высокой. Но возможность организации хаба в республике есть», – уточнил Баранов.

По его словам, Татарстану необходимо показать общую пользу в создании хаба, предложить привлекательные условия доставки соседним регионам и перевозчикам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Казань с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробнее о проекте читайте в материале.