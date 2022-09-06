news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
6 сентября 2022  16:58
Эльвира Зайнулина

Эксперт не исключил появление торгового хаба в Татарстане

news_top_970_100

Татарстан имеет возможности для организации торгового хаба, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его мнению, этому могут поспособствовать учитывая возможности экономики и развитая транспортная сеть, связывающая регион с соседними субъектами.

«Однако нужно учитывать, что различные виды транспорта есть и в других регионах, и ничего не мешает отправить подобный маршрут с Дальнего Востока. То есть конкуренция может быть высокой. Но возможность организации хаба в республике есть», – уточнил Баранов. 

По его словам, Татарстану необходимо показать общую пользу в создании хаба, предложить привлекательные условия доставки соседним регионам и перевозчикам. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Казань с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробнее о проекте читайте в материале. 

 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100