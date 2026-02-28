news_header_top
Экономика 28 февраля 2026 11:00

Эксперт назвала скрытые риски для бизнеса в законе о защите русского языка

Вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан по PR и развитию Ландыш Шарифуллина заявила о серьезных рисках для предпринимателей в связи с новыми требованиями к использованию иностранных слов в оформлении бизнеса с 1 марта. Об этом она сообщила в комментарии «Татар-информу».

«Многие думают, что речь только о фасадных конструкциях. Нас больше беспокоят скрытые затраты. Под действие закона попадают не только вывески, но и сайты, мобильные приложения, меню, ценники и даже навигация внутри помещений. Для ресторанных сетей или ретейлеров с тысячами позиций в приложении замена интерфейсов – это история про миллионы рублей и месяцы работы разработчиков и дизайнеров», – отметила Шарифуллина.

Отдельной проблемой, по ее мнению, становится влияние новых норм на маркетинг и визуальную идентичность брендов.

«Закон требует не просто перевода, а равнозначного оформления: русский текст должен быть того же размера и шрифта, что и иностранный. Это убивает многие дизайнерские концепции. В IT-сфере или фешен-индустрии англицизмы – это маркер принадлежности к индустрии. Попытка перевести такие термины часто выглядит громоздко или теряет смысл. Это удар по эстетике бренда, которая годами выстраивалась для привлечения аудитории», – подчеркнула она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на юридические сложности. По ее словам, единственный способ сохранить иностранное название без изменений – регистрация товарного знака в Роспатенте, однако процедура занимает от 12 до 18 месяцев.

В Ассоциации, подчеркнула Шарифуллина, понимают запрос государства на защиту русского языка, но считают, что бизнес оказался в жестких временных рамках. «Сейчас наша задача – не паниковать, а провести полный аудит. Мы рекомендуем компаниям пройтись по всем точкам контакта с клиентом: от фасада до push-уведомлений в приложении», – сказала она.

По ее словам, АМСБ также настаивает на диалоге с регуляторами и предлагает в переходный период не применять штрафные санкции к тем компаниям, которые уже подали документы на регистрацию товарного знака и ожидают решения. «Это вопрос выживаемости тысяч предприятий по всей стране», – заключила эксперт.

