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Эксперт назвала профессиональные сферы в Татарстане с высоким дефицитом кадров
В Татарстане спрос со стороны работодателей этим летом превысил потребности двух прошлых лет, а за последний месяц число предложений выросло сразу на 18%. При этом жители региона стали чаще выходить на рынок или искать подработку. Четыре главных тренда, влияющих на рынок труда Татарстана, «Татар-информу» назвала директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.
«Во-первых, настроения соискателей в отношении работы находятся на максимуме с 2015 года. Это значит, что работники чувствуют себя стабильнее на своем месте работы, чем в прошлом году. Согласно опросу, 71% местных жителей не чувствуют угрозу своему рабочему месту и не боятся увольнения. В среднем по России показатель схожий: 72% россиян не видят угрозы сокращения этим летом», – рассказала она.
Во-вторых, люди все реже воспринимают поиск работы как «критичную задачу», а если задумываются про смену места, то воспринимают ситуацию как «обычную или чуть лучше». В-третьих, соискатели реже готовы снижать зарплатные ожидания при поисках новой работы. Готовы уменьшить свои зарплатные запросы ради новой работы лишь 30% опрошенных жителей Татарстана, а прошлым летом их было 37%.
В-четвертых, дефицит кадров наиболее проявляется в сферах с массовым наймом: розница, транспорт, рабочий и обсуживающий персонал. Во всех этих сферах уровень конкуренции крайне низкий, что является плохой новостью для работодателей, ведь число активных соискателей на их вакансии ниже, чем нужно бизнесу.
Подобнее о ситуации на рынке труда этим летом, об отраслях, испытывающих кадровый дефицит, и о самых высоких зарплатах читайте в материале «Татар-информа» «Новые тренды: токари и фрезеровщики зарабатывают больше программистов в Татарстане».
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