Новые тренды: токари и фрезеровщики зарабатывают больше программистов в Татарстане

Активность местных соискателей сейчас превышает их интерес к работе в прошедшие два года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Соискатели не готовы снижать зарплатные ожидания при поисках новой работы

Рынок труда России продолжительное время находится в сильном дисбалансе: компании готовы нанимать, но люди с неохотой выходят на поиск новой работы. В Татарстане ситуация немного лучше: спрос работодателей этим летом превысил потребности 2022 и 2023 годов, а за последний месяц местные работодатели нарастили спрос на работников на 18%. При этом жители региона стали чаще выходить на рынок или искать подработку. Активность местных соискателей сейчас превышает их интерес к работе в прошедшие два года, потребность в работе за последний месяц выросла на 20%, сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

Эксперт назвала четыре тренда, влияющих на региональный рынок труда.

Первый: настроения соискателей в отношении работы находятся на максимуме с 2015 года. Это значит, что работники чувствуют себя стабильнее на своем месте работы, чем в прошлом году. Согласно опросу, 71% местных жителей не чувствуют угрозу своему рабочему месту и не боятся увольнения. В среднем по России показатель схожий: 72% россиян не видят угрозы сокращения этим летом.

Второй: люди все реже воспринимают поиск работы как «критичную задачу», а если задумываются про поиск, то воспринимают ситуацию как «обычную или чуть лучше».

Третий: соискатели реже готовы снижать зарплатные ожидания при поисках новой работы. Готовы уменьшить свои зарплатные запросы ради новой работы лишь 30% опрошенных жителей Татарстана, а прошлым летом таких людей было 37%.

Четвертый: дефицит кадров наиболее проявляется в сферах с массовым наймом: розница, транспорт, рабочий и обслуживающий персонал. Во всех этих сферах уровень конкуренции крайне низкий, что является плохой новостью для работодателей, ведь число активных соискателей на их вакансии ниже, чем нужно бизнесу. Относительно общероссийской ситуации картина рынка труда в Татарстане выглядит лучше, но конкуренция за кадры все равно «имеет высокую температуру».

Дефицит кадров наиболее проявляется в сферах с массовым наймом: рабочий и обслуживающий персонал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ретейл потеснили промышленность и строительство

Как сообщили аналитики Superjob.ru, вакансий в Татарстане за год стало больше на 17%, а число резюме выросло на 24%. Конкурс практически не изменился: подбирать персонал по-прежнему сложно, долго и дорого. Еще одна интересная характерная тенденция: ретейл 20 лет был на первом месте по объему спроса на персонал, но в последние три года его уверенно потеснили промышленность и строительство.

Топ-5 сфер наиболее востребованных позиций июля

Ощущается острая нехватка врачей, реабилитологов, соцработников и воспитателей

По данным hh.ru, на летнем рынке труда из-за высокой соискательской активности и более низкого работодательского спроса сейчас сложнее всего устроиться на работу в сфере искусства и медиа (более 20 человек на место), топ-менеджерам (15 кандидатов на место), а также в сфере консалтинга и инвестиций и в маркетинге.

При этом есть сразу девять сфер, где число кандидатов ниже того, что нужно для баланса рынка, – менее четырех человек на рабочее место. К ним относятся медицина, строительство, производство, транспорт и другие. В список высокодефицитных сфер этим летом попали такие социально значимые профессии, как врач, реабилитолог, соцработник и воспитатель.

Продавцы, менеджеры и водители – в топе востребованных профессий

В топ наиболее востребованных профессий этим летом в Татарстане вошли продавцы и кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центров, бухгалтеры, повара и разнорабочие. В целом на представленную в таблице двадцатку профессий приходится 55%, или более половины новых рабочих мест этим летом в Татарстане.

«Реальные заработные платы растут с ускорением и продолжат расти. В мае этого года медианная зарплата в Татарстане была на уровне 60,1 тыс. рублей, а под конец июля уже добралась до 67,7 тыс. рублей, прибавив 7,5 тыс. за пару месяцев. Если же сравнивать с показателями прошлого года, то динамика еще более выраженная: рост на 21,2 тыс. рублей относительно июля 2023 года. В июле 2023-го средний доход был порядка 46,4 тыс. рублей», – сообщила Альбина Султанова.

За половину лета соискатели тоже нарастили запросы, хотя и не так активно, как растут работодательские предложения (2,7 тыс. рублей за два месяца), а вот за год прирост зарплатных запросов более выраженный и составляет 12,7 тыс. рублей.

Токари, фрезеровщики и шлифовщики зарабатывают по 160 тыс. рублей в месяц

В топ самых высоких зарплатных предложений hh.ru в середине этого лета в Татарстане вошли:

Бортпроводник – 240 тыс. рублей

DevOps-инженер – 167,5 тыс. рублей

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик – 159,9 тыс. рублей

Руководитель отдела продаж – 140 тыс. рублей

Руководитель отдела аналитики – 140 тыс. рублей

Менеджер/консультант по стратегии – 132,5 тыс. рублей

Программист, разработчик – 129,8 тыс. рублей

Главный инженер проекта – 127,3 тыс. рублей

Геодезист – 126 тыс. рублей

Системный аналитик – 125 тыс. рублей

Сварщик – 116,2 тыс. рублей

Курьер – 111,9 тыс. рублей

Машинист – 110,2 тыс. рублей

Прораб, мастер СМР – 108,6 тыс. рублей

Дата-сайентист – 105 тыс. рублей

Топ руководящих позиций:

Руководитель группы разработки – 200 тыс. рублей

Директор по информационным технологиям (CIO) – 180 тыс. рублей

Гендиректор, исполнительный директор (CEO) – 180 тыс. рублей

Финансовый директор (CFO) – 175 тыс. рублей

Коммерческий директор (CCO) – 175 тыс. рублей

Как отмечает пресс-служба hh.ru, в Татарстане есть несколько профессиональных сфер, которые по среднему уровню зарплаты обгоняют IT-сферу по доходу. В первую очередь эта динамика наблюдается в сферах с высоким спросом на людей и низкой активностью соискателей.

«Если говорить о конкретных профессиях, то мы видим, что средняя зарплата программиста в Татарстане находится на уровне 129,8 тыс. рублей. Между тем есть ряд профессий, в том числе рабочих, которым уже сейчас компании готовы платить больше. Например, токарям, чей доход почти 160 тыс. рублей. Близко по доходу к программистам уже стоят сварщики (116,2 тыс.), курьеры (111,9 тыс.), машинисты (110 тыс.), прорабы (106,6 тыс.). Последние, кстати, обогнали даже дата-сайентистов по среднему доходу (105 тыс. рублей)», – заметила Альбина Султанова.

Между тем пресс-служба Superjob.ru отмечает, что сфера IT остается одной из наиболее привлекательных по уровню дохода, в России и в Татарстане. А Университет Иннополис входит в топ-5 высших учебных заведений рейтинга IT-вузов России по уровню зарплат специалистов, окончивших вуз в 2018-2023 годах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Антирейтинг с самым низким уровнем дохода возглавили психологи и операторы кол-центров

В топ самых низких зарплатных предложений hh.ru вошли:

Психолог – 45 тыс. рублей

Оператор кол-центра, специалист контактного центра – 45 тыс. рублей

Ассистент врача – 45 тыс. рублей

Хостес – 45 тыс. рублей

Методист – 45 тыс. рублей

Администратор – 44,8 тыс. рублей

Делопроизводитель, архивариус – 43,2 тыс. рублей

Охранник – 41 тыс. рублей

Медсестра, медбрат – 40,3 тыс. рублей

Учитель, преподаватель, педагог – 40,1 тыс. рублей

Артист, актер, аниматор – 35 тыс. рублей

Уборщица, уборщик – 31,4 тыс. рублей

Воспитатель, няня – 30,1 тыс. рублей

Дворник – 27,6 тыс. рублей

Сильнее всего рост зарплат в строительстве

В разрезе профессиональных сфер, по данным hh.ru, летом наиболее выросли предлагаемые зарплаты в консалтинге и инвестициях (на 27,4 тыс. – до 100 тыс. рублей), сельском хозяйстве (на 33,7 тыс. рублей за год) и строительстве (на 34,3 тыс. – до 90,6 тыс. рублей).

проф.сфера июн.24 июн.23 динамика за год Добыча сырья 83 423 ₽ 59 111 ₽ 24 312 ₽ Высший и средний менеджмент 100 175 ₽ 75 961 ₽ 24 214 ₽ Производство, сервисное обслуживание 82 969 ₽ 54 568 ₽ 28 401 ₽ Транспорт, логистика, перевозки 81 947 ₽ 55 190 ₽ 26 756 ₽ Информационные технологии 71 677 ₽ 51 462 ₽ 20 214 ₽ Автомобильный бизнес 95 545 ₽ 70 005 ₽ 25 540 ₽ Рабочий персонал 82 196 ₽ 52 470 ₽ 29 726 ₽ Административный персонал 54 117 ₽ 43 656 ₽ 10 461 ₽ Искусство, развлечения, массмедиа 58 943 ₽ 44 651 ₽ 14 293 ₽ Стратегия, инвестиции, консалтинг 100 155 ₽ 72 682 ₽ 27 473 ₽ Страхование 49 636 ₽ 48 547 ₽ 1 090 ₽ Розничная торговля 49 457 ₽ 35 919 ₽ 13 538 ₽ Продажи, обслуживание клиентов 59 031 ₽ 44 817 ₽ 14 215 ₽ Финансы, бухгалтерия 59 436 ₽ 42 300 ₽ 17 137 ₽ Безопасность 45 320 ₽ 34 983 ₽ 10 337 ₽ Маркетинг, реклама, PR 68 926 ₽ 48 547 ₽ 20 379 ₽ Домашний, обслуживающий персонал 64 069 ₽ 45 365 ₽ 18 704 ₽ Управление персоналом, тренинги 63 895 ₽ 45 116 ₽ 18 778 ₽ Наука, образование 47 717 ₽ 32 981 ₽ 14 735 ₽ Медицина, фармацевтика 54 852 ₽ 42 467 ₽ 12 386 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 47 273 ₽ 33 005 ₽ 14 269 ₽ Юристы 60 173 ₽ 39 573 ₽ 20 600 ₽ Сельское хозяйство 94 871 ₽ 61 171 ₽ 33 700 ₽ Закупки 69 340 ₽ 49 955 ₽ 19 386 ₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 62 486 ₽ 49 843 ₽ 12 643 ₽ Строительство, недвижимость 90 624 ₽ 56 261 ₽ 34 363 ₽

Топ лучших вакансий июля для специалистов и рабочих с высшим образованием с зарплатой от 100 тыс. рублей в месяц (от Superjob.ru)

Позиция Зарплатное предложение (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, льгот и компенсаций) Город Врач-стоматолог от 150 тыс. рублей Альметьевск Программист «1С» от 130 тыс. рублей Казань Специалист по ОТ и ТБ от 100 тыс. рублей Нижнекамск Менеджер отдела продаж по консолидации от 100 тыс. рублей Альметьевск Врач-кардиолог от 100 тыс. рублей Нижнекамск

Топ вакансий для специалистов без высшего образования

Позиция Зарплатное предложение в месяц Город Водитель категории Е 250-280 тыс. рублей Казань Региональный менеджер по продажам от 200 тыс. рублей Казань Водитель категории Е 160-200 тыс. рублей Набережные Челны Наладчик станков с ЧПУ от 138 тыс. рублей Набережные Челны Монтажник натяжных потолков 130-200 тыс. рублей Казань

«Возраст, раса и пол не учитываются при отборе на вакансию»

По данным Альбины Султановой, маркетинг все больше проникает в HR-практики, набирает силу концепция «сотрудник или кандидат как пользователь».

«Все больше компаний сосредотачиваются на профессиональном и личностном росте своих сотрудников. Для этого они создают разные платформенные продукты, используют цифровизацию, коучинг и много времени уделяют индивидуальным трекам развития в командах. Отдельным сильным инструментом в этом контексте становится искусственный интеллект», – заметила Султанова.

Прослеживается курс на популяризацию профессий — самых разных, в зависимости от отрасли. Есть фокус и на обучении персонала, его подготовке с нуля, новых сотрудников привлекают благодаря различным, в том числе и семейным, мероприятиям.

Работодатели развивают систему добровольного медстрахования. Медицинское страхование есть в 69% местных компаний, еще 15% компаний предлагают страхование от несчастного случая, 10% – страхование жизни. 28% работодателей предлагают сотрудникам льготы на спорт, 35% – питание.

По мнению Султановой, к концу лета все заявленные тренды: рост предлагаемой зарплаты, спрос на лояльность у внутренних сотрудников, расширение кафетерия льгот и спрос на разные возрастные группы будут развиваться и далее на фоне углубляющегося дефицита кадров.

Спрос на разные возрастные группы будет развиваться и далее на фоне углубляющегося дефицита кадров Фото: © «Татар-информ»

«В связи с этим, и мы уже видим это по результатам опросов работодателей по итогам первого полугодия, компании все чаще будут обращаться к концепции человекоцентричности. Так, по сравнению с 2023 годом в целом по стране и в Татарстане тоже выросла доля компаний с фокусом на человекоцентричность и, вероятно, произошло переосмысление этого понятия», – подчеркнула Альбина Султанова..

Также будет развиваться концепция навыкоцентричности, когда при отборе претендентов на вакансию работодатель будет ориентироваться исключительно на их профессиональные качества и умения, не учитывая никаких дополнительных ограничений, таких как возраст, пол, раса и другие факторы.

«Это будет происходить, потому что, по нашим данным, работодатели, практикующие skill-based подход, на 91% быстрее проводят наем нужных работников, на 52% становятся инновационнее, у таких компаний в два раза вырастает вероятность удержания работников», – заключила Султанова.