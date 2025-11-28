Эксперт назвала недостатки идеи ввести «неделю охлаждения» для сделок с недвижимостью

Предложение ввести недельный период охлаждения для сделок с недвижимостью не поможет в борьбе с мошенниками на вторичном рынке. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«В большинстве случаев мошенники ведут клиентов месяцами. В том же случае с Долиной – ее обманули в апреле, а в суд она обратилась только в июне», – заявила Радченко, добавив, что недельного срока недостаточно в подобных ситуаций.

По мнению эксперта, для эффективной борьбы с мошенничеством необходимо повышать контроль за подозрительными манипуляциями.

«Необходимо, чтобы каждое дело было расследовано до конца. Тогда будет понятно, кто присутствовал и помогал во всей этой цепочке. В таких схемах не один человек, там целая группа. Других методов нет», – пояснила специалист.

Напомним, в Госдуме обсуждают возможность введения семидневного «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью для борьбы с мошенничеством на вторичном рынке.