В Госдуме обсуждают идею ввести недельный «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Госдуме обсуждают возможность введения семидневного «периода охлаждения» при сделках с недвижимостью. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX, отметив, что парламент получает все больше обращений, связанных с мошенничеством на рынке вторичного жилья.

По его словам, граждане жалуются на случаи, когда после продажи квартиры и получения денег продавцы отказываются передавать недвижимость новым владельцам, объясняя это тем, что во время сделки находились под давлением мошенников и успели лишиться вырученных средств.

Володин заявил, что одна из рассматриваемых мер предполагает установление недельной паузы, в течение которой продавец сможет окончательно подтвердить намерение продать объект, а деньги покупателя будут находиться на специальном счете без возможности вывода или перевода до завершения процедуры.

Он подчеркнул, что подобный механизм должен снизить риски для граждан и предотвратить финансовые и имущественные потери.

По данным Росреестра, на которые сослался Володин, в 2024 году недействительными признали свыше 3 тыс. сделок с участием пенсионеров, а количество аннулированных продаж, связанных с мошенническим давлением, выросло за два года на 20%.