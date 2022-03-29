Эксперт назвал три востребованных направления для создания бизнеса в России

На фоне ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка у отечественных предпринимателей есть отличная возможность открыть бизнес в IT, образовании и медицине. Таким мнением в беседе с радио Sputnik поделился руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский.

«У нас сейчас три самых быстрорастущих индустрии, где имеет смысл открывать свой бизнес. Первая из них — это IT. То есть востребованы разработка софта, приложений и организация удаленной работы. Вторая — это образование. Сейчас люди ищут все новые и новые образовательные курсы, чтобы получить практические навыки и с ними трудоустроиться туда, где выше заработная плата и больше перспективы. Третья — это медицина», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что открыть свое дело в одной из этих сфер будет намного проще, если начинающий предприниматель до этого имел соответствующий опыт работы по найму.

«Такие люди уже знают заказчиков, исполнителей и рынок полностью. То есть успешны те предприниматели, которые до открытия бизнеса стали специалистами высокого класса в своем деле», — уточнил Петропольский.

Эксперт подчеркнул, что добиться успеха возможно и в других сферах, но сейчас это будет куда сложнее.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. После этого многие иностранные компании заявили о прекращении деятельности в РФ.