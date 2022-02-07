news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Полезная информация
7 февраля 2022  19:16

Эксперт назвала напитки, от которых лучше отказаться во время восстановления после Covid

news_top_970_100

После перенесенного коронавируса лучше временно отказаться от крепкого кофе и черного чая – это поможет наиболее эффективного и быстро восстановиться после болезни, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это [соки] дома», – добавила cпециалист. 

Кроме того, Дюваль посоветовала пациентам после Covid-19 пить приготовленные дома морсы (в частности, из клюквы и облепихи) и настои на зеленом чае.

Ранее биолог Университета Джорджа Мейсона заявила о том, что женский организм больше подвержен аутоиммунным реакциям и, как следствие, постковидному синдрому, чем мужчины. 

#коронавирус #эксперты #здоровье
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное