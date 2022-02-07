Эксперт назвала напитки, от которых лучше отказаться во время восстановления после Covid

После перенесенного коронавируса лучше временно отказаться от крепкого кофе и черного чая – это поможет наиболее эффективного и быстро восстановиться после болезни, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Также в список запрещенных я бы внесла сладкие газированные напитки, пакетированные соки. Лучше готовить это [соки] дома», – добавила cпециалист.

Кроме того, Дюваль посоветовала пациентам после Covid-19 пить приготовленные дома морсы (в частности, из клюквы и облепихи) и настои на зеленом чае.

Ранее биолог Университета Джорджа Мейсона заявила о том, что женский организм больше подвержен аутоиммунным реакциям и, как следствие, постковидному синдрому, чем мужчины.