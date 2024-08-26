Эксперт назвал главную цель ВСУ при использовании токсичных химикатов в ходе СВО

В зоне СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов со стороны Вооруженных сил Украины. Почему и для чего Киев решил нарушить все международные обязательства, «Татар-информу» рассказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

По его словам, о поступлении натовских снарядов и бомб с аббревиатурами BZ, CS и СR на Украину стало известно еще в феврале. А значит их применение в зоне специальной военной операции оставалось лишь вопросом времени.

«Видимо, сейчас ситуация на фронте в ДНР для них настолько критическая, что они, как говорится, уже наплевали на все международные обязательства. Хотя Украина в 98-м году ратифицировала конвенцию по химическому оружию», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что по конвенции Киев обязуется не иметь, не применять и не накапливать химическое оружие. Сейчас все пункты были нарушены. И хотя Россия неоднократно указывала на подобные факты, Запад отвечает на это молчанием.

Никулин отметил, что токсичные химикаты ВСУ применяют против российских штурмовых рот. Если бойцы не успевают вовремя надеть противогазы и комплекты общевойсковой защиты (ОЗК), они будут временно выведены из строя. Однако из-за того, что вещества не являются летальными, хотя и наносят ощутимый урон для здоровья, Украина не получает мирового осуждения.

Для защиты от этих веществ российским военнослужащим нужны противогазы и ОЗК, так как они воздействуют не только на легкие, но и на кожу. Однако с учетом теплой погоды в зоне боевого соприкоснования их использование сейчас проблематично.

Подробнее о химической войне, которую пытается развязать Киев, опасности применяемых веществ и молчании Запада можно узнать из материала «Татар-информа» «400 фактов атак и молчание Вашингтона: Украина объявляет химическую войну России?».