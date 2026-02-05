Эксперт назвал две причины, которые тормозят модернизацию ТЭЦ в России

В последние годы компаниям стало сложнее реализовывать проекты модернизации теплоэлектростанций по программе КОММод в России из-за высоких кредитных ставок и рисков недопоставок оборудования. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

«Если компания взялась реализовывать проект и не вводит новые мощности в назначенный срок, она вынуждена платить штраф. А риски недопоставок и дорогих кредитов только усиливают вероятность задержек и роста цен на электроэнергию для потребителей», – пояснил Родионов.

По его словам, даже вне зависимости от региона компании сталкиваются с двумя системными проблемами: дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка и уход зарубежных поставщиков газовых турбин после 2022 года.

Эксперт отметил, что усиливаются риски запаздывания с модернизацией генерирующих объектов, с одной стороны. С другой – усиливаются риски роста цен на электроэнергию для конечных потребителей. Подробнее – в материале «126 млрд рублей и новые турбины: что значит включение ТЭЦ Татарстана в программу КОММод».