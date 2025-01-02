Эксперт напомнил о правилах выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году для выхода на пенсию россиянам потребуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа. То есть достижение определенного возраста не является единственным решающим фактором, напомнил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии, — объяснил эксперт. — В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК».

Виноградов отметил, что в трудовом стаже россиян учитываются декретные отпуска, зарегистрированная безработица, больничные и работа согласно трудовым договорам.

Кроме того, некоторым категориям граждан доступна возможность досрочного выхода на пенсию.