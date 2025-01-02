Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт напомнил о правилах выхода на пенсию в 2025 году
В 2025 году для выхода на пенсию россиянам потребуется не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 15 лет стажа. То есть достижение определенного возраста не является единственным решающим фактором, напомнил в беседе с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии, — объяснил эксперт. — В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК».
Виноградов отметил, что в трудовом стаже россиян учитываются декретные отпуска, зарегистрированная безработица, больничные и работа согласно трудовым договорам.
Кроме того, некоторым категориям граждан доступна возможность досрочного выхода на пенсию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»