Депутат Чаплин: В России вырос пенсионный коэффициент

С 2025 года пенсионный коэффициент в России увеличился на 9,71 рубля — до 142,76 рубля. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

С 1 января пенсии россиян выросли на 7,3%. При этом проведена индексация выплат как для неработающих, так и работающих пенсионеров.

«Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рублей», — уточнил парламентарий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что возобновленная индексация пенсий работающих пенсионеров затронула около 9 млн граждан РФ.