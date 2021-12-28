Эксперт напомнил, что перед новогодними праздниками следует сдать ПЦР-тест

Чтобы быть уверенным в безопасности своих друзей и близких, следует перед новогодними праздниками сдать ПЦР-тест на коронавирус, считает врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Я считаю, что в первую очередь ПЦР нужно сдавать до новогодних праздников, перед тем, как идти на семейные мероприятия, где могут быть в том числе пожилые родственники, чтобы никого не заразить, чтобы быть уверенным, что вы не являетесь носителем вируса, потому что сейчас много случаев именно бессимптомной инфекции», – сказала специалист.

Она также отметила, что после праздников, почувствовав какие-то симптомы, схожие с коронавирусом, нужно также пройти тестирование перед выходом на работу.

Кроме того, Сафонова допустила, что в конце декабря спрос на ПЦР-тесты будет повышенным, но по ее словам, это не отразится на сроках получения результатов.

«Как показывает мой опыт, в новогодние праздники идет повышение спроса на лабораторные анализы в целом. При этом сроки получения результатов ни в коем случае не будут увеличены», — подчеркнула эксперт.

17 декабря на съезде РСПП Президент РФ Владимир Путин призвал россиян не забывать об антиковидных мерах во время новогодних праздников и продолжать их соблюдать.