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Эксперт на форуме по ситуации с кадрами в IT: На рынке мощнейший дефицит людей
Сегодня на Всероссийском форуме «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики», прошедшем в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева, выступила эксперт по рынку труда, менеджер комплексных продаж компании HeadHunter (HH) Инна Рамазанова.
Спикер рассказала, что HeadHunter является лидером по количеству созданных и обновленных резюме. По ее словам, речь идет 65,5 млн резюме и 1,4 млн активных вакансий.
«Динамика спроса на вакансии значимо превышает динамику предложения резюме, колоссальный разрыв складывается между спросом и предложением. Если сравнивать данные к сентябрю 2022 года, то количество вакансий увеличилось на 47%, если говорить о количестве резюме, то на 3% количество уменьшилось. Однако в сфере IT-технологий ситуация иная. Тут динамика предложений резюме превышает динамику спроса вакансий: на это влияет уход из России иностранных компаний», — пояснила спикер.
Сфера IT-технологий входит в топ-8 востребованных областей на российском рынке труда. Больше всего вакансий и резюме в Москве и Санкт-Петербурге, но это далеко не означает, что работодатели ищут только в своём регионе, так как сейчас актуальна удаленная работа.
В IT-сфере наиболее востребованными считают разработчиков: на их долю приходится 27% вакансий, а конкуренция довольно большая — 16-17 резюме на одну вакансию.
Готовых специалистов с опытом на всех не хватает, в связи с чем эксперт посоветовала смотреть на специалистов без опыта работы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ИТ-парке имени Башира Рамеева прошел форум по подготовке кадров для цифровой экономики.
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