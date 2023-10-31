Эксперт на форуме по ситуации с кадрами в IT: На рынке мощнейший дефицит людей

Сегодня на Всероссийском форуме «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики», прошедшем в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева, выступила эксперт по рынку труда, менеджер комплексных продаж компании HeadHunter (HH) Инна Рамазанова.

Спикер рассказала, что HeadHunter является лидером по количеству созданных и обновленных резюме. По ее словам, речь идет 65,5 млн резюме и 1,4 млн активных вакансий.

«Динамика спроса на вакансии значимо превышает динамику предложения резюме, колоссальный разрыв складывается между спросом и предложением. Если сравнивать данные к сентябрю 2022 года, то количество вакансий увеличилось на 47%, если говорить о количестве резюме, то на 3% количество уменьшилось. Однако в сфере IT-технологий ситуация иная. Тут динамика предложений резюме превышает динамику спроса вакансий: на это влияет уход из России иностранных компаний», — пояснила спикер.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сфера IT-технологий входит в топ-8 востребованных областей на российском рынке труда. Больше всего вакансий и резюме в Москве и Санкт-Петербурге, но это далеко не означает, что работодатели ищут только в своём регионе, так как сейчас актуальна удаленная работа.

В IT-сфере наиболее востребованными считают разработчиков: на их долю приходится 27% вакансий, а конкуренция довольно большая — 16-17 резюме на одну вакансию.

Готовых специалистов с опытом на всех не хватает, в связи с чем эксперт посоветовала смотреть на специалистов без опыта работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ИТ-парке имени Башира Рамеева прошел форум по подготовке кадров для цифровой экономики.

Всероссийский форум «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики» проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.