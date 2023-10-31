В ИТ-парке имени Рамеева прошел форум по подготовке кадров для цифровой экономики

На площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева состоялся Всероссийский форум «Новые вызовы — подготовка кадров для цифровой экономики». Мероприятие прошло под эгидой Минцифры РТ и Минобрнауки РТ.

Был проведен «Урок цифры», который посетил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин. Он отметил, что желание и светлая голова — это главное для работы в IT-сфере. Чиновник уверен, что среди посетителей урока есть те, кто создадут собственные стартапы и сделают социальные сети лучше, чем «ВКонтакте», YouTube и TikTok.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

На втором этаже прошла презентация выставочных стендов предприятий-партнеров и ведущих вузов и ссузов. Эти организации представили свои изобретения. Например, были презентованы мио-армрестлинг, собранный из Lego (человек вырабатывает электрический сигнал, напрягая мышцы, и у кого из игроков больше импульсов, тот и побеждает) и умная теплица (управляется через Telegram-бота, там можно менять цвет, узнавать атмосферное давление, влажность почвы и много разных других моментов).

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Я приехала сюда со своим классом. В планах — сдавать математику и информатику и учиться в IT-сфере. Я удивлена, сколько здесь представлено работ. Это то, что ребята создавали и придумывали сами. Думаю, за IT-сферой будущее: всё в прямом смысле зависит от этого, все хотят, чтобы мир развивался и шел вперед», — заметила посетительница форума Алена Радченко.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Затем состоялось пленарное заседание форума, в котором приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов и другие.

«Цель сегодня — обсудить актуальные вопросы, вызовы, связанные с подготовкой компетентных и профессиональных кадров в области цифровых решений. И, конечно, вопрос, связанный с профориентацией, которая имеет немаловажную роль для подготовки и образования наших детей», — отметил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Организаторами форума стали Правительство Республики Татарстан, Министерство образования и науки РТ, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи.