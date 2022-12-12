Эксперт: Между Татарстаном и Турцией наблюдается усиление взаимодействия

Республика Татарстан и Турция работают над усилением взаимодействия. Таким мнением поделился первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

«Турция для Татарстана исторически была страной, с которой всегда складывались хорошие взаимоотношения — по строительству, автомобилестроению и машиностроению. К примеру, турецкие компании стали одними из первых крупных предприятий, которые начали разворачивать производства [в Татарстане]. Объемы усиления взаимодействия [между сторонами] высокие», — заметил Николаев.

По его словам, некоторые татарстанские предприниматели рассматривают возможность открыть бизнес не только в своем регионе, но и в Турции.

«Турция является транзитной [страной], те же самые поставки осуществляются с недружественными государствами через Турцию», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что сегодня Президент РТ Рустам Минниханов посетил бизнес-форум в Турции, посвященный перспективам сотрудничества. Он рассказал, что Татарстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия, направленного на укрепление российско-турецких отношений.

Подробнее о том, какие проекты заинтересовали Президента Татарстана, читайте в материале «Татар-информа».